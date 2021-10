Premio Nobel per l’economia a Card, D. Angrist e W. Imbens

Il premio Nobel all’Economia 2021 va a David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens. L’annuncio segue a quelli degli scorsi giorni per i riconoscimenti per la Medicina, la Fisica, la Chimica, la Letteratura e la Pace.

Nobel per l’economia a David Card, Joshua D. Angrist e Guido W. Imbens

Il premio Nobel 2021 all’Economia (nome ufficiale: premio Sveriges Riksbank in Scienze economiche) è stato conferito allo statunitense David Card, «per i suoi contributi agli studi empirici sull’economia del lavoro». A Card, cui va la metà del premio in denaro, si uniscono i suoi connazionali Joshua Angrist e Guido Imbens, «per i loro contributi metodologici alle analisi delle relazioni casuali» . Lo ha annunciato l’Accademia reale delle scienze di Svezia, spiegando che il premio di quest’anno riguarda studi su come «Trarre conclusioni da esperimenti non voluti» .

Cosa ha scoperto David Card

Utilizzando esperimenti naturali, David Card, si legge nel comunicato dell’Accademia di Svezia «ha analizzato gli effetti sul mercato del lavoro di salari minimi, immigrazione e istruzione. I suoi studi dei primi Anni 90 hanno, quindi, sfidato la saggezza convenzionale, portando a nuove analisi e ulteriori intuizioni. I risultati hanno mostrato, tra l’altro, che l’aumento del salario minimo non porta necessariamente a un minor numero di posti di lavoro. Ora sappiamo che i redditi delle persone nate in un paese possono beneficiare di una nuova immigrazione. Al contrario le persone immigrate in precedenza rischiano di essere influenzate negativamente. Ci siamo anche resi conto che le risorse nelle scuole sono molto più importanti per il futuro successo degli studenti nel mercato del lavoro di quanto si pensasse in precedenza».

Si tratta dell’assegnanzione del 53esimo premio sulle Scienze economiche. La Banca centrale della Svezia propone il a partire dal 1969. Ad oggi altri 86 studiosi, di cui due donne, sono stati insigniti dal premio. Solo in 25 occasioni il premio è stato assegnato ad un unico accademico.

Chi sono i Premi Nobel 2021 per l’economia

Nato nel 1956 a Guelph, in Canada, David Card ha ottenuto un dottorato nel 1983 alla Princeton University e insegna alla University of California, Berkeley. Joshua Angrist è nato nel 1960 a Columbus, in Ohio, ha a sua volta conseguito un Ph.D. a Princeton e insegna al Massachusetts Institute of Technology.

Guido Imbens, infine, è nato nel 1963 a Eindhoven, in Olanda, ha ottenuto un Ph.D. nel 1991 alla Brown University e insegna alla Stanford University.

Secondo quanto riporta un comunicato, metà del premio, che ammonta a 10 milioni di corone svedesi, o poco meno di un milione di euro ai cambi attuali, andrà a a Card, il rimanente verrà suddiviso tra gli altri due accademici.