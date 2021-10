La Reale Accademia di Svezia ha assegnato a Benjamin List e a David W.C. MacMillan il Premio Nobel per la chimica. La scoperta premiata è quella che riguarda un nuovo tipo di catalisi che permette di utilizzare molecole organiche con una procedura più semplice ed efficace rispetta a quella utilizzata fino a questo momento.

La ricerca premiata

La costruzione di nuove molecole è essenziale per gli sviluppi scientifici e tecnologici in numerosi ambiti, sia della ricerca sia industriali. Una nuova molecola può rivelarsi utile per migliorare il funzionamento dei pannelli solari, per rendere più efficienti le batterie elettriche o ancora per tenere sotto controllo particolari malattie.

Riuscire a farlo e a produrla su larga scala non è però semplice e per lungo tempo la capacità di sintetizzare molecole innovative è rimasta indietro, con capacità incomparabili con quelle dei processi naturali.

Cosa sono i catalizzatori

I catalizzatori sono quindi strumenti fondamentali per i chimici, ma i ricercatori hanno creduto a lungo che in linea di principio fossero disponibili solo due tipi di catalizzatori: metalli ed enzimi. Benjamin List e David MacMillan ricevono il Premio Nobel per la Chimica 2021 perché nel 2000, indipendenti l’uno dall’altro, hanno sviluppato un terzo tipo di catalisi. Si chiama organocatalisi asimmetrica e si basa su piccole molecole organiche.

“Questo concetto di catalisi è tanto semplice quanto ingegnoso, e il fatto è che molte persone si sono chiesti perché non ci abbiamo pensato prima”, afferma Johan Åqvist, presidente del Comitato Nobel per la chimica.

Chi sono List e Mac Millian

Benjamin List, 53 anni, è nato in Germania, a Francoforte, dove si era laureato nel 1997.

Attualmente il chimico Premio Nobel dirige il Max Plank Institute ed è specializzato per la ricerca sulla catalisi. David W.C. MacMillan ha la stessa età di List, 53 anni, ed è nato nel 1968 in Gran Bretagna, a Bellshill.

Mac Millian ha studiato negli Stati Uniti, dove si è laureato nel 1996 nell’Università della California. Il chimico attualmente insegna nell’Università di Princeton.

Delle ricerche di List e MacMillan è stata premiata la nuova tecnica che i due ricercatori, in modo indipendente, hanno messo a punto, chiamata organocatalisi.

Questa pratica permette di combinare fra loro le molecole per ottenerne di nuove, evitando che durante la reazione possano avvenire contaminazioni. Grazie a questa tecnica è possibile ottenere, per esempio, nuove molecole di interesse farmacologico, oppure celle solari di nuova generazione o batterie più efficienti. Un’altra ricaduta importante è nel fatto che si tratta di una tecnica amica dell’ambiente, funzionale alla cosiddetta ‘chimica verde. –