Mille metri quadri di terreno: il premio dell’Iran all’attentatore di Rushdie

Hadi Matar, l’attentatore dello scrittore Salman Rushdie, è stato premiato dall’Iran. Il riconoscimento è stato annunciato oggi da Mohammad Ismail Zarei, un funzionario iraniano che si occupa direttamente della fatwa emessa da Ruhollah Khomeini nel 1989 contro l’autore de I versi satanici. Veniva chiesta la morte di Rushdie e Matar lo ha quasi ucciso nell’agosto scorso, quando durante un convegno a New York è riuscito ad avvicinarsi tanto da poterlo accoltellare e ferire gravemente. Il 24enne è stato poi arrestato ma in Iran lo aspetta un terreno di circa mille metri quadrati.

Zarei: «Onoriamo l’atto coraggioso del giovane»

Il funzionario iraniano Mohammad Ismail Zarei ha dichiarato, come riporta il portale Iran International: «Ringraziamo sinceramente il giovane americano per la sua azione che mirava a portare a termine la storica fatwa dell’Imam Khomeini. Nonostante Salman Rushdie sia nulla più che un morto che cammina, per onorare il suo atto coraggioso, l’accoltellatore, o il suo rappresentante legale, sarà premiato con circa 1000 metri quadrati di terreno agricolo fertile e coltivabile durante una cerimonia speciale». La Repubblica islamica, quindi, esulta nonostante lo scrittore si sia riuscito a salvare.

Come sta Rushdie: ha perso un occhio

Sono state 15 le ferite gravi riportate da Salman Rushdie, scrittore che ormai da 34 anni vive in costante allerta per la fatwa, la condanna a morte per blasfemia, emessa contro di lui da Khomeini. Nell’agosto del 2022 Matar è riuscito ad accoltellarlo più volte, ma nonostante le lesioni l’autore si è salvato. Ma le sue condizioni di salute sono tutt’altro che normali. Rushdie ha perso l’uso di un occhio, da cui non vede più, e quello di una mano. Lo aveva raccontato già nelle scorse settimane il suo agente Andrew Wjle. Ciò nonostante, lo scrittore resta sempre attento e scrive sui social, seguito da migliaia di fan. Pochi giorni fa è stato lui, tra i tanti scrittori intervenuti sulla vicenda, a criticare la censura delle opere di Roald Dahl, riscritte senza alcune parole considerate poco inclusive.