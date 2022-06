Terna, energia “istantanea”

Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale, torna a dedicare un premio all’arte, scegliendo la fotografia. Lo fa con Driving Energy, concorso che invita i partecipanti a volgere il loro sguardo sulla contemporaneità per restituire una visione artistica della mission di Terna, nel suo ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica: il tema della prima edizione del premio, che finalizzato alla promozione dello sviluppo culturale del Paese ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, è “Cameras on Driving Energy”.

Come partecipare al concorso Diving Energy

Sul sito ufficiale del Premio, unico canale attraverso il quale è possibile iscriversi, è disponibile il regolamento completo del concorso con le modalità di partecipazione: il concorso prevede due categorie: Giovani (fino ai 30 anni) e Senior (dai 31 anni). Ogni candidato potrà iscrivere un solo lavoro fotografico, composto, a propria scelta, da una o più fotografie, di qualsiasi genere e orientamento stilistico, in bianco e nero o a colori. Tra i lavori fotografici finalisti saranno scelti i cinque vincitori del concorso: Senior, che si aggiudicherà un premio di 15 mila euro, Giovane, al quale verrà consegnato un premio di 5 mila euro, e tre Menzioni Speciali, a ciascuna delle quali verrà riconosciuto un premio di 2 mila euro. I lavori fotografici finalisti e i vincitori verranno anche esposti a novembre in una mostra allestita da Terna a Roma, al Palazzo delle Esposizioni.

Driving Energy, il curatore e la giuria

Secondo Terna, grazie alla fotografia, madre di tutti i linguaggi d’arte contemporanei fondati sulla riproducibilità tecnica, è possibile restituire una vasta e approfondita ricerca visiva sul tema della trasmissione dell’energia. Il premio Driving Energy 2022 è a cura del fotografo, editore e curatore di mostre Marco Delogu. Le immagini saranno selezionate da una giuria composta dall’attrice reduce da Cannes Jasmine Trinca, da Salvatore Settis, storico dell’arte e accademico, Lorenza Bravetta, membro del Comitato scientifico della Triennale di Milano; Elisa Medde, editor, curatrice e scrittrice di fotografia; Emanuele Trevi, scrittore e critico letterario, Premio Strega 2021 e Massimiliano Paolucci, direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Terna. I giurati saranno supportati, oltre che dal curatore, anche dal Comitato di Presidenza del Premio, composto da Valentina Bosetti e Stefano Donnarumma, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Terna. Al vincitore del premio Senior andranno 15 mila euro, mentre tra i Giovani il vincitore porterà a casa 5 mila euro. Previste tre menzioni speciali (con premio di 2 mila euro): una di esse sarà assegnata dagli oltre 5mila dipendenti di Terna.

Driving Energy, parola a Terna

«Driving Energy, per Terna, significa tornare a fare cultura, a beneficio del Paese. Parla dei nostri valori: coraggio, perché l’azione artistica implica scelte; lealtà, per l’impegno nel creare e selezionare valore sostanziale attraverso le immagini; l’inclusione, perché abbiamo realizzato un Premio caratterizzato dalla massima apertura e con un focus dedicato ai giovani», ha dichiarato Valentina Bosetti, presidente di Terna. Così l’ad Stefano Donnarumma: «Con Driving Energy vogliamo dare un ulteriore contributo alla crescita dei territori e delle comunità in cui operiamo, facendo emergere nuovi talenti dell’arte fotografica e generando nuove opportunità in una disciplina che, per sua natura, si presta a un approccio trasversale e inclusivo».

Driving Energy, la mostra al Palazzo delle Esposizioni

I lavori fotografici finalisti saranno esposti a novembre in una mostra allestita da Terna a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, che verrà inaugurata con la proclamazione dei vincitori e sarà aperta gratuitamente al pubblico. Qui il regolamento completo del concorso.