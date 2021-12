Premier League a rischio sospensione: Covid e Omicron spaventano i club

Il Covid in Gran Bretagna dilaga, con il picco di contagi raggiunto ieri: 78mila in un solo giorno. Il virus corre e la variante Omicron continua a far paura, tanto da costringere anche la regina Elisabetta ad annullare il pranzo di Natale della famiglia reale. E ora a spaventarsi è anche la Premier League, che sta vivendo un momento difficile con numerosi focolai all’interno delle squadre inglesi e una situazione che appare praticamente fuori controllo. Adesso il campionato britannico rischia la sospensione proprio alla vigilia di uno dei momenti preferiti tra i fan: le feste natalizie e il tradizionale Boxing Day del 26 dicembre.

Covid, focolai nei club inglesi

I contagi da Covid all’interno delle squadre inglesi aumentano giorno dopo giorno e ora la situazione è più che preoccupante. Tante le gare rinviate. L’ultima è Leicester-Tottenham, che non si disputerà a causa dei nuovi positivi riscontrati in entrambe le squadre. Proprio il Tottenham di Conte non ha potuto disputare la gara con il Rennes di Conference League e ora rischia l’estromissione dalla coppa europea. Nel campionato inglese il caso più eclatante è quello del Brentford, con 13 casi in totale e la gara già rinviata contro il Manchester United. Quest’ultimo ha già chiesto formalmente alla lega di rinviare anche la gara contro il Brighton. Non se la passa meglio il Chelsea, passato dal solo Kovacic positivo a un gruppo di quattro giocatori: potrebbe scattare il rinvio del match con l’Everton.

Premier League: l’ipotesi di rinvio del turno o di sospensione

Alcune squadre, tra cui proprio il Leicester e il Brentford, avrebbero già proposto ai vertici della Premier League di rinviare l’interno prossimo turno e le gare infrasettimanali riguardanti i quarti di finale di Carabao Cup. Una scelta che potrebbe almeno rallentare la diffusione del virus, impedendo il contatto tra giocatori e staff delle varie squadre. Allenatori e calciatori chiedono l’intervento decisivo per tentare di fermare l’avanzata del Covid e della variante Omicron: la scelta potrebbe essere quella di sospendere il campionato almeno fino a metà gennaio.