Premier League, il calendario completo: subito Tottenham-City

Mentre l’Europa del calcio è totalmente concentrata su Euro 2020, in Inghilterra ci si porta già avanti per la prossima stagione. la Premier League ha infatti diramato il calendario del campionato 2021-22, con inizio il 14 agosto (in Inghilterra si parte normalmente prima rispetto al resto del continente) e ultima giornata il 22 maggio.

Il turno inaugurale regala subito un big match, con la rivincita della finale di Carabao Cup tra il Tottenham “italiano” di Fabio Paratici e Paulo Fonseca (atteso a breve l’annuncio ufficiale) e il Manchester City di Pep Guardiola. Nell’ultima stagione di Premier gli Spurs (ancora di Mourinho) sconfissero i blu di Manchester all’andata (2-0), ma persero al ritorno (3-0) e nell’ultimo atto della Coppa di Lega (1-0).

Oltre a quello, interessanti le sfide tra Manchester United e Leeds, Leicester e Wolves e il derby londinese tra i campioni d’Europa del Chelsea e il Crystal Palace. Esordio “nobile” del Brentford, alla prima stagione in Premier, che ospiterà l’Arsenal. Questa la tabella completa della prima giornata: Brentford-Arsenal, Burnley-Brighton, Chelsea-Crystal Palace, Everton-Southampton, Leicester-Wolverhampton, Manchester United-Leeds, Newcastle-West Ham, Norwich-Liverpool, Tottenham-Manchester City, Watford-Aston Villa.

🗓 Happy #PLFixtures day 🗓 All 380 matches for the 2021/22 season are out now 😍 — Premier League (@premierleague) June 16, 2021

I big match

Già nella seconda giornata (21 agosto) ci sarà un altra sfida da cerchiare sul calendario, quella tra Arsenal e Chelsea. Blues che non avranno un attimo di pausa, perché nella partita successiva (28 agosto) troveranno il Liverpool, nella stessa giornata di Manchester City-Arsenal. Ancora un derby per il Chelsea alla quinta (18 settembre), contro il Tottenham.

Nel turno successivo (25 settembre) saranno due i match da tenere d’occhio: il North London Derby Arsenal-Tottenham e Chelsea-Manchester City, coronamento di un inizio di stagione in cui la squadra di Tuchel affronterà quattro big nelle prime sei gare. Sabato 2 ottobre sarà invece caldo l’asse Manchester-Liverpool: i Reds ospitano il City, lo United l’Everton.

Per il Derby d’Inghilterra si dovrà invece aspettare il 23 ottobre, data in cui all’Old Trafford ci sarà Manchester United-Liverpool, con i Red Devils che nella settimana successiva andranno a giocare in casa del Tottenham. Il trittico di fuoco per la squadra di Solskjaer sarà completato il 6 novembre, con il derby contro il Manchester City da disputarsi nel Teatro dei Sogni.



Il 20 novembre ci sarà Liverpool-Arsenal, poi occhi sullo United che in tre giorni sfida in fila Chelsea (27 novembre) e Arsenal (30 novembre). Il 18 dicembre è il turno di Tottenham-Liverpool, il 1 gennaio si saluta il 2022 con il ritorno di Arsenal-Manchester United.

I derby tra Everton e Liverpool andranno in scena il 30 novembre a Goodison Park e il 20 aprile ad Anfield.

Il calendario completo della stagione si trova qui