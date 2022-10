Il discorso di Giorgia Meloni sulla stampa estera

L’europeismo, l’atlantismo, i valori democratici da difendere e la condanna ad estremismi e fascismi. Sono tanti gli argomenti che la stampa estera analizza del discorso di Giorgia Meloni. L’intervento della presidente del Consiglio alla Camera, prima di chiedere la fiducia, è stato ampiamente discusso anche sui giornali più importanti all’estero, dal Financial Times a Le Monde, passando per El Mundo, Sueddeutsche Zeitung e Die Ziet.

Financial Times: «Meloni lavora per placare le preoccupazioni in patria e fuori»

L’articolo del Financial Times si apre con un titolo preciso: «Meloni promette di lavorare con l’Ue nel suo primo discorso in Parlamento». All’interno viene analizzato il discorso della neo premier: «La Meloni, il cui partito ha radici nel post-fascismo, ha lavorato duramente per placare le preoccupazioni in patria e all’estero circa l’euroscetticismo del suo partito e le posizioni geopolitiche che potrebbero ostacolare l’unità europea, in particolare sulla guerra in Ucraina. Ha usato il suo discorso di 60 minuti per condannare tutte le forme di estremismo “incluso il fascismo”, esprimendo più volte il suo impegno a difendere i valori democratici».

Le Monde: «Per Meloni l’Italia sarà partner affidabile della Nato»

Anche il quotidiano francese Le Monde parla dell’appartenenza dell’Italia all’Ue e alla Nato. «Nel suo discorso», scrive il giornale parigino, «la dirigente di estrema destra ha cercato di attenuare l’inquietudine suscitata dalla storica vittoria del suo partito a settembre. Ha garantito che l’approccio italiano non è di “frenare e sabotare l’integrazione europea”, ma di far meglio funzionare la macchina comunitaria. Meloni, che conta nella sua coalizione partner pro russi come il leader della Lega Matteo Salvini, e quello di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha anche promesso che l’Italia rimarrà un partner affidabile della Nato nel sostegno all’Ucraina che si oppone all’aggressione russa».

El Mundo: «Meloni vuole rendere più efficace l’Ue»

Passaggio simile anche su El Mundo, che sottolinea le parole di Giorgia Meloni su come il proprio governo voglia «rendere più efficace» l’Unione Europea e non sabotarla. Il quotidiano spagnolo fa un passaggio anche sulla guerra in Ucraina, spiegando che Meloni ha dichiarato che «cedere al ricatto di Putin sull’energia non risolverebbe il problema, ma lo aggraverebbe aprendo la strada a ulteriori ricatti e a un ulteriore aumento del prezzo dell’energia».

Sueddeutsche Zeitung e Die Zeit

L’europeismo e le parole di Giorgia Meloni al centro degli articoli di Sueddeutsche Zeitung e Die Zeit. Il discorso della presidente «è la prima occasione per mostrare al mondo ciò che la premier sostiene da tempo: nessuno deve avere paura dei Fratelli d’Italia. Tutto in Meloni vuole dire: questo è un governo serio».