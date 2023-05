Sanna Marin, premier finlandese uscente, annuncia il divorzio

Sanna Marin ancora al centro dei riflettori. Solo un mese fa la premier finlandese uscente aveva fatto un passo indietro dalla presidenza del suo partito, i socialdemocratici, in seguito ai risultati elettorali che avevano visto la Sdp finire terza dopo il centrodestra e l’estrema destra. Oggi ha annunciato che divorzierà dal marito Markus Raikkonen, sposato dal 2020 e con il quale era insieme da 19 anni. Marin e Raikkonen, entrambi 37enni, hanno una figlia di cinque anni, Emma Amalia, e stavano insieme da quando avevano 18 anni.

L’annuncio del divorzio su Instagram: «Passeremo ancora tempo insieme come una famiglia»

«Insieme abbiamo chiesto il divorzio. Siamo grati per i 19 anni insieme e per la nostra amata figlia», ha scritto Marin in un post su Instagram. «Siamo ancora migliori amici, vicini l’uno all’altro e genitori amorevoli. Andando avanti passeremo ancora del tempo insieme come una famiglia. Ci auguriamo che rispettiate la nostra privacy».

Sanna Marin, gli scandali e i rumors di una candidatura internazionale

Sanna Marin, finita la scorsa estate nell’occhio del ciclone per alcune fotografie a una festa in cui ballava con amici, tanto che fu costretta a sottoporsi al test antidroga risultato negativo, aveva inoltre escluso una sua candidatura a commissaria europea e alla presidenza della Finlandia. Mentre il marito Markus Räikkönen aveva annunciato su Linkedin che avrebbe lasciato la società di investimento in cui lavorava. I giornali di gossip avevano parlato di una rottura tra i due. «A volte alcune porte devono essere chiuse per poterne aprire di nuove in futuro», aveva risposto Marin in conferenza stampa. Rumors che ora sono stati confermati.

