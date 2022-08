Preliminari Champions League, Benfica-Dinamo Kiev: orario, arbitro e formazioni

Gli ultimi 90 minuti per entrare nel club dei più forti. Stasera 23 agosto saranno di scena le gare di ritorno dei preliminari di Champions League che decreteranno le protagoniste delle urne di Nyon. Giovedì 25 agosto infatti si terranno i sorteggi della fase a gironi della nuova edizione, che vedrà impegnate quattro squadre italiane. Italia 1 trasmetterà stasera, in diretta alle 20,45, Benfica – Dinamo Kiev con telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Si partirà dal 2-0 per i portoghesi della gara di andata con reti di Gonçalo Ramos e Gilberto. Arbitro del match sarà il francese Clément Turpin, che avrà come assistenti i connazionali Nicolas Danos e Cyril Gringore. Quarto uomo Jérémie Pignard, mentre al Var siederanno Jérôme Brisard e Willy Delajod.

Complice il rinvio del match contro il Pacos de Ferreira, il Benfica ha potuto preparare al meglio il match di stasera contro la Dinamo. L’allenatore Roger Schmidt però non intende abbassare la guardia. «Il risultato di sette giorni fa è un buon vantaggio, ma non chiude nulla», ha detto in conferenza stampa alla vigilia. «La nostra squadra è pronta e vogliamo ricambiare l’affetto ricevuto dai tifosi». Per gli ucraini si prospetta una montagna da scalare. I ragazzi di Mircea Lucescu non giocano partite ufficiali in sequenza da mesi per via dell’invasione russa che ha sospeso ogni competizione sportiva. «Il calcio deve aiutare la gente, che non può vivere nella paura e nella disperazione», aveva detto qualche giorno fa a Prime Video. Intanto oggi ripartirà il campionato ucraino con in campo lo Shakhtar Donetsk lo scorso anno sotto la guida De Zerbi.

Benfica-Dinamo Kiev, le probabili formazioni dei preliminari di Champions di stasera 23 agosto 2022 su Italia 1

Qui Benfica, in campo l’ex Inter Joao Mario

Al Da Luz, il Benfica arriva al ritorno dei preliminari con il favore dei pronostici grazie al successo dell’andata e alla superiorità tecnica che sulla carta sorride ai portoghesi. Nel 4-2-3-1 di Schmidt, davanti a Vlachodimos ci dovrebbero essere l’ex Manchester City Otamendi e Morato. Sulle fasce spazio a Gilberto, autore di uno dei gol sette giorni fa in Polonia, e Grimaldo. In mediana, probabile maglia da titolare per Fernandez al fianco di Luis. Trequarti affidata all’ex Ajax David Neres con Rafa Silva e Joao Mario, noto in Italia per un passato con l’Inter. Davanti l’unica punta Gonçalo Ramos, anch’egli a segno nel match di andata.

Qui Dinamo Kiev, per i preliminari Lucescu punta sugli migliori undici

Mircea Lucescu a caccia dell’impresa in Portogallo per ribaltare lo 0-2 dell’andata. Per i preliminari di Champions League, il tecnico rumeno dovrebbe optare per gli undici titolari che sono scesi in campo anche sette giorni fa. Davanti al portiere Bushchan ci saranno Zabarnyi e Syrota, con Kedziora a destra e Dubinchak sul versante opposto. A centrocampo qualità e quantità con Shaparenko, Andriyevskiy e Shepeliev. Davanti la stella della squadra Tsygankov affiancherà Buyalskyi e Beselin.