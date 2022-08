Conference League, Twente-Fiorentina: orario, arbitro e formazioni del preliminare

Novanta minuti da non sbagliare. Dopo il successo interno nella gara di andata, la Fiorentina deve superare l’ultimo scoglio per accedere alla fase a gironi della Conference League. I ragazzi di Vincenzo Italiano stasera 25 agosto voleranno in Olanda per giocarsi tutto contro il Twente nel ritorno del turno preliminare. Il match sarà in diretta alle 19 su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8, oltre che in streaming su Sky Go e Dazn. Si partirà dal 2-1 per la Viola dell’andata grazie alle reti di Nico Gonzalez e Cabral. Arbitro dell’incontro sarà il rumeno Radu Petrescu, che avrà come assistenti i connazionali Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu. Quarto uomo sarà invece Marcel Birsan. Non ci sarà, come all’andata, il Var.

«Sappiamo che ci giocheremo tutto, quindi la pressione c’è», ha detto Italiano in conferenza alla vigilia. «Abbiamo un piccolo vantaggio e dobbiamo cercare di sfruttarlo». Per farlo, dovranno anche resistere alla bolgia dello stadio De Grolsch Veste, che si preannuncia sold out. Già nella giornata di ieri alcuni supporter della Fiorentina si sono scontrati per le strade di Enschede con gli ultras olandesi in tafferugli poi sedati dalla Polizia. «Abbiamo una forte responsabilità», ha detto il portiere viola Terraciano. «Non ci sono scuse, ci faremo trovare pronti». Per il tecnico del Twente Ron Jans, il match contro la Fiorentina ha il sapore di una rivincita. «Fui eliminato da loro nel 2007 quando allenavo il Groningen», ha ricordato l’allenatore degli olandesi. «Stavolta spero di vincere, ma dovremo ripetere la prestazione del secondo tempo all’andata».

Twente-Fiorentina, le probabili formazioni del preliminare stasera 25 agosto 2022 su Tv8

Qui Twente, due cambi per Jans rispetto all’andata

Ron Jans sembra essere indirizzato per confermare quasi gli stessi 11 del match del Franchi. Fra i pali dovrebbe esserci Unnerstall, protetto dalla coppia centrale Propper e Hilgers, che rileverà l’infortunato Pleguezelo. Sulle corsie laterali probabile spazio per Brenet a sinistra e Smal a destra. In mediana, accanto a Zerrouki, maglia da titolare per Sadiek, con Vlap che avanzerebbe così sulla trequarti. Al suo fianco Misidjian e Rots in supporto all’unica punta van Wolfswinkel. Panchina per Cerny, autore della rete olandese sette giorni fa.

Qui Fiorentina, a centrocampo tornano Bonaventura e Amrabat

Complici le tante partite ravvicinate, per il preliminare Vincenzo Italiano dovrebbe optare per qualche cambio di formazione. In porta ci sarà certamente Terraciano, che per le partite di Conference League lascerà rifiatare Gollini, fra i pali in Serie A. Nella difesa a quattro sembra sicura la presenza di Milenkovic, fresco di rinnovo, al fianco del rientrante Igor, mentre sulle fasce dovrebbero esserci Biraghi a sinistra e Venuti sul fronte opposto. In mediana, accanto all’insostituibile Maleh dovrebbero tornare Bonaventura e Amrabat, in panchina al Franchi. Davanti invece si va verso la conferma dei tre che hanno mandato in tilt la difesa olandese: Sottil, Cabral e Gonzalez.

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Pleguezuelo, Smal; Sadiek, Zerrouki; Misidjian, Vlap, Rots; van Wolfswinkel. All.: Jans.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Nastasic, Milenkovic, Venuti; Maleh, Amrabat, Bonaventura; Sottil, Cabral, Gonzalez. All.: Italiano.