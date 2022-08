La Pravda contro Giorgia Meloni: «Porterà l’Italia in una crisi più profonda»

Secondo la stampa estera, Giorgia Meloni è inadatta a governare secondo molti giornali esteri. E tra essi c’è anche la Pravda. «La potenziale presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni sceglie la strada del caos e porterà l’Italia in una crisi ancora più profonda dell’attuale». Lo scrive il giornale russo nella home page del suo sito, in un’analisi dedicata al ruolo della leader di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni del 25 settembre. «Ha espresso sostegno all’Ucraina e alla fratellanza transatlantica e ha assicurato che il suo governo sarà un solido governo atlantista che sosterrà l’Ucraina nella sua lotta contro la Russia», scrive il quotidiano russo.

Per la Pravda Meloni «mantiene il silenzio su quella che ha chiamato lobby Lgbt»

«Il compagno di coalizione di Meloni, il leader leghista Matteo Salvini, è sospettato di “aver ucciso” il governo di Mario Draghi su ordine di Vladimir Putin», scrive la Pravda. Meloni, «storicamente euroscettica, ora non ha più il coraggio di esserlo, e si può capire il perché»: nella situazione attuale con l’UE, sostiene la Pravda, la leader di Fratelli d’Italia non sarebbe in grado né di coordinare il programma della coalizione né di qualificarsi per le elezioni. «Pertanto, Giorgia Meloni nega coraggiosamente i sospetti sull’assistenza russa e mantiene il silenzio sulla sua opposizione all’immigrazione e su quella che ha chiamato la lobby Lgbt».

Meloni: per la Pravda «pone un chiaro accento sull’immagine, più che sull’interesse nazionale»

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, la Pravda sottolinea (parlando ovviamente di “operazione speciale”): «Meloni ritiene che l’Italia non debba essere “l’anello debole dell’Occidente”». Il nostro Paese, scrive il quotidiano russo, dovrebbe dimostrarsi una «nazione orgogliosa e fedele che si toglie lo stereotipo della nazione degli spaghetti e del mandolino, tanto cara ai malvagi». E invece, «come si vede, Meloni pone un chiaro accento sull’immagine, più che sull’interesse nazionale».