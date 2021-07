Stracci che volano

Alla presidenza di Prada ci stava dal 2014, ovvero da quando Miuccia aveva deciso di lasciare il ruolo e diventare amministratore delegato insieme al marito Patrizio Bertelli. Ma nel gruppo era presente con vari incarichi fin dal 2004. Poi, lo scorso maggio, nella sorpresa generale, Carlo Mazzi non è stato rinnovato. 74 anni, amico d’infanzia di Bertelli, (entrambi sono di Arezzo), colui che aveva accompagnato la quotazione del gruppo a Hong Kong, dove oggi capitalizza più di 13 miliardi, e ne era stato uno dei migliori ambasciatori, esce dal gruppo. Al suo posto arriva Paolo Zannoni, 72 anni, una lunga carriera in Goldman Sachs, poi Dolce&Gabbana e attualmente presidente di Autogrill.

La palla è ora in mano ai rispettivi avvocati

Uscita di comune accordo, dopo tre mandati e un’amicizia con Bertelli che tutti ritenevano a prova di bomba? Niente affatto. I due infatti si sono rivolti agli avvocati. Mazzi sostiene che non gli sia stato pagato quanto gli spettava, il suo amico evidentemente non la pensa così. Morale della favola, siccome ballano cifre importanti, il contenzioso rischia di arrivare in tribunale. A meno che gli avvocati delle parti non trovino prima un accordo. In campo ci sono pezzi da novanta del diritto societario e giuslavoristico. Mazzi ha messo la pratica nelle mani di Francesco Gatti, partner fondatore dello studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici. Prada invece si è affidata allo studio Bonelli Erede, tradizionale advisor legale del gruppo, il cui managing partner e presidente, Stefano Simontacchi, siede nel cda della casa di moda. L’uscita di Mazzi aveva coinciso con un nuovo assetto del gruppo, nel cui cda hanno fatto il loro ingresso le seconde generazioni nella persona di Lorenzo Bertelli, il primogenito di Miuccia e Patrizio. In occasione del rinnovo del cda Miuccia Prada ha anche trasferito la nuda proprietà delle sue azioni, che costituiscono la quota di controllo, ai figli Lorenzo e Giulio.