Zelensky, il PPE prende le distanze da Berlusconi. Lui: «Noi sempre pro Ucraina»

Il gruppo del Partito Popolare Europeo (PPE), a cui appartiene anche Forza Italia, ha preso le distanze dalle ultime dichiarazioni di Silvio Berlusconi su Volodymyr Zelensky. Uscendo dal seggio dopo aver votato per le elezioni regionali in Lombardia, il Cavaliere aveva dichiarato che, da presidente del Consiglio, non avrebbe mai incontrato il leader ucraino – di cui giudica molto negativamente il comportamento e che, a suo dire, è reo di aver attaccato le due repubbliche autonome del Donbass. Dopo la puntualizzazione del gruppo europeo, Berlusconi ha diramato una nota per chiarire la sua posizione.

PPE prende le distanze da Berlusconi su Zelensky

«Il gruppo del Ppe respinge fermamente le dichiarazioni del leader di Forza Italia sull’Ucraina. Non riflettono la nostra linea politica. La Russia è l’aggressore, l’Ucraina è la vittima. Non cederemo alla narrazione di Putin e l’Ucraina può contare sul nostro pieno sostegno», si legge sull’account Twitter ufficiale del Partito Popolare. Un concetto ribadito anche sulla spinta dei tanti attacchi arrivati dalle opposizioni (Socialisti, Verdi e Liberali), che avevano accusato il PPE di essersi «confuso con la destra».

Il chiarimento di Berlusconi

Per evitare scontri e attriti nella maggioranza di governo, nella tarda serata di ieri è arrivata una nota chiarificatrice da parte del diretto interessato. Sui suoi canali social, il leader azzurro ha confermato il sostegno a Kiev: «Guardiamo ai fatti. Noi abbiamo sempre sostenuto il popolo ucraino, abbiamo sempre votato in Italia e in Europa senza esitazioni e tentennamenti il sostegno all’Ucraina con l’invio di finanziamenti e di armi. Io sono sempre stato e sto dalla parte del popolo ucraino e della pace». La mia speranza, ha continuato, è quella che si possa trovare presto una soluzione diplomatica a questa guerra molto pericolosa per tutti noi, motivo per cui ha suggerito «un grande Piano Marshall dell’Occidente per la ricostruzione dell’Ucraina come possibile via diplomatica per mettere fine a questo conflitto molto pericoloso per tutti noi».

Lo strappo dell’alleato sembrava aver messo a rischio la visita a Kiev della premier Giorgia Meloni, ma ora la leader di Fdi si dice sicura che la missione si farà nei tempi previsti: «Certo che vado in Ucraina. La linea del governo non cambia, soprattutto in politica estera».