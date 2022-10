Pozzuoli, casi di intossicazione da mandragora: una persona in prognosi riservata

Cinque persone sono state ricoverate la scorsa notte all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli) per intossicazione da Mandragora. Una di queste è in prognosi riservata. Secondo quanto riferito dai carabinieri, le persone di vari nuclei familiari avrebbero ingerito verdura velenosa, acquistata in diversi negozi nei comuni di Quarto e Monte di Procida. La sintomatologia sarebbe riconducibile alla Mandragora. La pianta si sarebbe confusa con spinaci e biete, probabilmente conservata sfusa e non imbustata. Sono in corso accertamenti di Asl e Carabinieri.

Casi di intossicazione da Mandragora a Pozzuoli

I medici hanno ricoverato cinque persone la scorsa notte all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli) per intossicazione. Una di loro è in prognosi riservata. I carabinieri hanno ricostruito che i soggetti, di distinti nuclei familiari, avrebbero ingerito verdura probabilmente velenosa. I sintomi sarebbero riconducibili alla Mandragola. I militari hanno avviato gli accertamenti. La verdura sarebbe stata acquistata in diversi negozi nei comuni di Quarto e Monte di Procida, confusa con spinaci e biete e probabilmente conservata sfusa e non imbustata. Per questo i carabinieri starebbero ritirando a scopo precauzionale da alcuni fruttivendoli e market alimentari di Pozzuoli e Quarto, in provincia di Napoli, alcune partite di verdura.

La mandragora o mandragola è una pianta altamente tossica e pericolosa, confondibile con piante commestibili. Il caso dell’avvelenamento a Pozzuoli non è il primo. Capita di frequente che i cittadini acquistino le foglie, convinti di avere tra le mani lattuga, borragine o spinaci. L’ingestione della pianta può produrre effetti tossici a carico di diverse parti del corpo, dal sistema nervoso all’apparato gastrointestinale.

L’associazione su Facebook: «ecco com’è la radice della pianta»

Sul profilo Facebook, l’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” scrive: «5 persone, 4 residenti a Monte di Procida e una a Quarto, si trovano al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per sospetta intossicazione da mandragora. La radice di questa pianta è caratterizzata da una peculiare biforcazione che ne dà una forma antropomorfa (maschile e femminile). Insieme alle proprietà anestetiche della pianta, ciò ha probabilmente contribuito a far attribuire alla mandragola poteri sovrannaturali in molte tradizioni popolari. La mandragola autunnale (Mandragora autumnalis) presenta un grado maggiore di tossicità rispetto alle altre mandragole».