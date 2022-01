Povia da Giletti a Non è l’Arena, Cartabellotta rifiuta l’invito: «Che vengo a fare?»

Il botta e risposta che non ti aspetti arriva a distanza tra Nino Cartabellotta e Giuseppe Povia. Il primo è il presidente della Fondazione Gimbe, una delle voci più autorevoli al momento in Italia nel campo dei dati e dei numeri relativi alla pandemia Covid. L’altro è il cantante, celebre non solo per singoli come I bambini fanno oh e Vorrei avere il becco, ma anche per la sua posizione contro i vaccini. Il no vax è stato ieri ospite di Non è l’Arena, il talk show di La7 condotto da Massimo Giletti. Quest’ultimo, prima di concedere spazio a Povia, ha spiegato che Cartabellotta ha risposto con un «no» all’invito per un confronto con il cantante.

Povia: «Sono un no covid vax»

Giuseppe Povia ha cantato il brano Liberi di scegliere e parlato delle sue posizioni apertamente no vax. «Io non posso mandare all’aria una vita di cure, nella quale ho fatto anche dei vaccini, solo perché non ne faccio uno che mi fa terrore», ha raccontato il cantautore. «Io sono un No covid vax e la canzone è totalmente in linea con l’articolo 32 della Costituzione che parla della libertà di scelta. E’ difficile cantare questa canzone in Italia perché un tema sociopolitico accende un dibattito e crea una divisione tra il popolo. Io sono un cantautore molto sociale se mi appassionano dei temi cerco di comunicarli in musica». Poi un passaggio anche sul Tweet di Cartabellotta, che a dicembre scorso aveva ironizzato sulla positività proprio dello stesso Povia: «Se sono deluso? Sì, è un segnale. Io non porto rancore ma non capisco perché medico deve abbassarsi a livello dell’hater».

Il tweet di Cartabellotta e la risposta a Giletti: «Ma che vengo a fare?»

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, aveva ironizzato un mese fa sulla positività di Povia con un tweet che richiama la sua canzone più celebre. Riprendendo il testo di I bambini fanno oh, infatti, ha scritto «Finché i cretini fanno(eh) Finché i cretini fanno(ah) Finché i cretini fanno boom». Dopo il tweet dello scorso 12 dicembre, il professore ha ricevuto anche molte minacce da utenti no vax come lui stesso ha denunciato poche ore dopo. Intanto, il presidente della Fondazione avrebbe risposto a Giletti: «Mi ha detto ma cosa vengo a fare? Tanto Povia ha la sua idea e non riesco a cambiarla».

Finchè i cretini fanno(eh)

Finchè i cretini fanno(ah)

Finchè i cretini fanno “boom”#Povia — Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) December 12, 2021

Povia: «Io no covid vax per paura»

Nessun confronto con Cartabellotta, quindi, per Povia, che ha avuto molto spazio e ha spiegato così la sua posizione. «Sono no covid vax per paura», ha dichiarato prima di raccontare due storie personali. «Due amici hanno subito danni dai vaccini, giocavamo a pallone la settimana prima, due dosi di Pfizer il primo è deceduto e il secondo ha una trombosi alla gamba, ancora non si muove. Non c’è correlazione, non voglio far polemiche però…secondo me c’è. C’è una babilonia psico-medico-scientifica che continua a creare confusione e aggressività».