Povertà, Istat: in 2022 lieve calo diseguaglianze grazie a politiche famiglia

L’Istat ha pubblicato i dati relativi alla povertà in Italia nel 2022 e sembrano esserci alcuni segnali positivi. Infatti, il rischio di povertà diminuisce dal 18,6% al 16,8% grazie alle politiche economiche che sono state istituite per le famiglie negli ultimi mesi. Precisamente l’Istat evidenzia che per tutte le classi dai 24 anni in su la povertà è in calo in Italia.

I dati dell’Istat sul rischio di povertà in Italia

Sul rapporto dei redditi nel 2022 l’Italia si trasforma in un paese meno ‘diseguale’. È questa la novità che emerge dall’ultimo rapporto Istat, che stima come l’insieme delle politiche sulle famiglie abbia abbassato l’indice di Gini, metro che misura i divari di reddito durante gli anni, da 30,4% a 29,6%. In diminuzione anche il rischio di povertà che passa dal 18,6% al 16,8%.

Inoltre, l’Istat ha messo in evidenzia i fattori che hanno permesso questi ribassi evidenziando gli effetti dei principali interventi sui redditi familiari adottati nel 2022. Tra questi si sottolineano la riforma Irpef; l’assegno unico e universale per i figli a carico; le indennità una tantum di 200 e 150 euro, i bonus per le bollette elettriche e del gas e l’anticipo della rivalutazione delle pensioni.

Le riforme che hanno abbassato il livello di diseguaglianza

Tra le riforme che hanno ridotto il livello di povertà e di diseguaglianza in Italia c’è sicuramente l’assegno unico che ha aiutato le famiglie con minori sia coppie che monogenitori. Hanno beneficiato delle riforme anche gli anziani over 65, che hanno sfruttato appieno l’anticipo della rivalutazione delle pensioni.

Da segnalare comunque, come per le famiglie senza figli o con un solo figlio il rischio di povertà è rimasto stabile o si è addirittura alzato leggermente, segno che tali categorie non sono state aiutate abbastanza dalle riforme governative. Infine, c’è stata una riduzione del 2,4% del rischio di povertà per i giovani che rientrano nella fascia da 15 a 24 anni.