Il potere dei soldi stasera su Nove: trama, cast e curiosità sul film

Robert Luketic dirige Liam Hemsworth, Harrison Ford e Amber Heard ne Il potere dei soldi, in onda stasera 13 giugno alle 21,20 su Nove. La trama vede un uomo sfruttare per comodi personali i fondi alla compagnia per cui lavora. Colto sul fatto e minacciato di denuncia dal capo, accetta di diventare la sua spia per infiltrarsi in una compagnia rivale e rubare informazioni segrete. Nel cast anche Gary Oldman e Richard Dreyfuss. Visione disponibile in streaming sul sito ufficiale di Nove e sulla piattaforma Discovery+.

Il potere dei soldi, trama e cast del film stasera 13 giugno 2022 su Nove

La trama del film vede il giovane Adam Cassidy (Liam Hemsworth), ragazzo intelligente ma di umili origini, entrare nella Wyatt Corporation, multinazionale di telecomunicazioni fra le maggiori al mondo. Suo capo è Nicolas Wyatt (Gary Oldman), un potente magnate senza scrupoli che ha fatto ricorso a ogni mezzo per accrescere potere e ricchezza. Un giorno però quest’ultimo decide di licenziare il ragazzo e tutto il suo team a seguito di un software, a sua detta, di scarsa qualità. Ambizioso e desideroso di una brillante carriera, ma allo stesso tempo bisognoso di soldi per pagare le cure al padre Frank (Richard Dreyfuss), Adam decide di usare impropriamente il denaro dell’azienda per scopi personali.

Wyatt però conosce ogni spostamento finanziario della sua corporazione e minaccia Adam di denuncia, a meno che non svolga un lavoro per lui. Deve intrufolarsi nella Eikon Corporation, società rivale gestita da Jack Goddard (Harrison Ford), ex mentore dello stesso Wyatt, per scoprire informazioni top secret sul prototipo di un nuovo device mobile. Adam può contare sin da subito sull’aiuto di Judith Bolton (Embeth Davidtz), psicologa aziendale che lo trasforma in una perfetta spia. Una volta entrato a contatto con Jack, conosce anche Emma Jennings (Amber Heard), responsabile marketing di cui si innamora a prima vista. Proprio il sentimento per la giovane gli renderà la missione sempre più complessa.

Il potere dei soldi, le curiosità sul film stasera 13 giugno 2022 su Nove

Il film di Luketic è l’adattamento cinematografico del romanzo Paranoia di Joseph Finder (edito in Italia da Rizzoli). Per quanto riguarda il cast, inizialmente il ruolo del villain era pensato per Kevin Spacey, ma l’attore rifiutò la parte, spingendo la produzione a contattare Gary Oldman. L’interprete britannico si contrappone ancora una volta sullo schermo a Harrison Ford, con cui si era affrontato in Air Force One nei panni di un terrorista. Protagonista de Il potere dei soldi è Liam Hemsworth, fratello minore di Chris ed ex marito della popstar Miley Cyrus. Curiosamente nel film compare anche Lucas Till, coprotagonista e interesse amoroso della cantante in Hannah Montana. I rumors parlarono di una frequentazione tra i due, mai confermata.