Post Malone annulla il concerto di Boston: «Non riesco a respirare»

«I biglietti saranno validi per la data di recupero, che annunceremo più avanti». Così Post Malone spiega che il suo concerto che si sarebbe dovuto tenere a Boston è stato annullato. L’artista lo ha fatto perché ha problemi di salute e non manca di informare i fan sul suo profilo Instagram. I fatti avvengono dopo che, a un concerto che si è tenuto lo scorso 17 settembre, il cantante è caduto mentre stava cantando all’Enterprise Center di St. Louis. In quell’occasione, Malone era caduto perché non avrebbe notato un buco che si trovava al centro della scena.

Post Malone, cosa gli è successo

Il problema è che l’uomo ha sbattuto la cassa toracica e il braccio destro mentre stava cadendo. In seguito, il dolore è stato talmente forte che non riusciva ad alzarsi e ha cominciato a contorcersi. Così, il concerto di St. Louis è finito lì e l’uomo è stato trasportato nel backstage. Pare, però, che le conseguenze di questo incidente non siano affatto passate per Post Malone, che ha deciso di annullare il suo concerto a Boston.

«Faccio fatica a respirare e non appena ci provo sento dolori assurdi» ha dichiarato mentre si trova in ospedale per le cure. Quindi, non se l’è sentita di tenere un altro concerto. La sua professionalità, però, lo ha spinto a informare i fan e ad assicurare loro che i biglietti sono ancora validi per il prossimo concerto. La data ancora non c’è, ma probabilmente dipende dal fatto che i tempi di guarigione non sono stati definiti.

Concerto annullato a Boston

Non è la prima volta che Malone si sente male. «Non uso droghe e non sono mai stato meglio ecco perché mi posso rompere il culo e cadere sul palco e fare tutte quelle cazzate divertenti. E per tutti quelli che sono preoccupati: apprezzo il loro affetto ma mi sento dannatamente fantastico e non uso droghe» aveva dichiarato in seguito.

Malone ora avrà bisogno di curarsi, quindi, se tutto va bene, dovrebbe tornare sul palco quanto prima per la gioia dei suoi fan, come è già accaduto in passato.