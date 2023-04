Posillipo, ritrovato il corpo di una donna: non si esclude nessuna ipotesi

La città di Napoli è alle prese con un vero e proprio giallo. A Posillipo, uno dei quartieri più famosi del comune napoletano, è stato ritrovato il cadavere di una donna. Il corpo senza vita è stato rinvenuto all’interno dell’ex circolo delle poste di via San Pietro ai Due Frati, in mezzo al giardino. A ritrovarlo sono stati alcuni operai, impegnati nella zona per dei lavori edili. Inizialmente si pensava potesse essere il corpo di un uomo, ma all’arrivo del medico legale e degli agenti della sezione rilievi del nucleo investigativo dei carabinieri di Napoli è stato spostato il cadavere e rimosso il cappuccio della felpa che indossava. La donna, apparentemente tra i 45 e i 50 anni, era senza documenti e ancora le autorità sono impegnate a trovarne l’identità.

Cadavere a Posillipo: non si esclude nessuna ipotesi

Un muratore ha visto il corpo riverso a terra, mentre raggiungeva i colleghi impegnati nei lavori in uno stabile a pochi metri dal ritrovamento. Allertate le forze dell’ordine, è stato subito chiaro che non ci fosse nulla da fare. Il giallo, però, si infittisce perché non è chiaro quando possa essere morta la donna. Il corpo potrebbe essere lì da Pasqua e per le forze dell’ordine non bisogna escludere nessuna possibile causa. L’assenza di documenti rende complicate le operazioni e si sta cercando di capire se la donna fosse della zona o residente in altre parti della città.

Nessuna frattura né ferite evidenti

I dubbi maggiori sono intorno alla causa del decesso e verranno chiariti dall’autopsia. Secondo quanto rivela Napoli Today, il corpo della donna non presenterebbe nessuna particolare ferita né fratture derivanti da una possibile caduta dall’alto. Il cadavere si trovava in una zona riparata rispetto al costone e coperta dalla vegetazione che cresce intorno, per questo è stato possibile ritrovarlo soltanto dal basso. L’area risulta transennata e sul posto ci sono ancora i carabinieri.