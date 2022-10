Pos obbligatorio, si va verso l’esonero per sigarette e valori bollati

«Ben venga il contrasto all’economia sommersa attraverso l’incentivo della moneta elettronica ma non bisogna dimenticare che i gestori di tabaccherie/ricevitorie sono operatori economici per conto dello Stato: la sanzione è una procedura incongrua in questo caso e ne farebbe decadere, di fatto, l’obbligo per chi acquista prodotti sottoposti a regime di monopolio o in concessione, come tabacchi, valori bollati, ricariche telefoniche, giochi ed altri servizi» così Assotabaccai commenta in una nota la novità.

Pos obbligatorio, esonero per tabaccai: come funziona

«Siamo molto soddisfatti. È questa un’istanza che portiamo avanti senza risparmio di energie da molto tempo. La bassa marginalità di questi prodotti e servizi infatti mal si concilia con i costi dei transazione della moneta elettronica» spiega Mario Antonelli, presidente della Federazione Italiana Tabaccai.

La novità è stata annunciata dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna proprio alla convention T2000. L’evento mostra le novità per il settore in termini di strumenti e attrezzature, ma è anche il momento migliore per fare il punto sulla situazione della categoria. Infatti, la convention si conclude oggi a Catania, dopo essere passata da Torino e Arezzo ad aprile e maggio 2022. La tappa di Catania è quindi ultima dell’anno dopo quella di Roma del 17-18 settembre scorsi.

Pos obbligatorio esonero sigarette non ci sarà più

Il direttore dell’Agenzia delle Dogane ha annunciato che è stata terminata l’istruttoria propedeutica all’esenzione per i tabaccai dall’obbligo di accettare pagamenti tramite carta di credito. Quindi, ora il tabaccaio può rifiutarsi di accettare il pagamento con carta.

La novità era stata richiesta a gran voce per via dei costi per la transazione della moneta elettronica. Assotabaccai ha quindi espresso la propria soddisfazione alla notizia. Ora la novità verrà via via introdotta nei vari esercizi in tutto il territorio italiano, in seguito al termine dell’istruttoria davanti all’Agenzia delle Dogane.