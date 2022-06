Pos obbligatorio dal 30 giugno 2022: sanzioni per i negozianti che rifiutano la carta

A partire da giovedì 30 giugno 2022, il Pos (il terminale che accetta i pagamenti con carte di debito o credito) diventa obbligatorio: chi non si adegua alla normativa, introdotta per incentivare i pagamenti digitali a scapito del contante, subirà delle sanzioni.

Pos obbligatorio dal 30 giugno

Pur essendo già obbligatorio dal giugno del 2014, dopo essere stato introdotto circa due anni prima dal governo Monti, in questi anni molti esercenti non l’hanno messo a disposizione dei clienti perché non c’erano delle vere e proprie multe per chi veniva meno al rispetto della legge. Dal 30 giugno, invece, come stabilito dal decreto-legge n. 36 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile scorso, scatta una doppia multa per coloro che non accettano i pagamenti con bancomat e carta di credito.

La normativa vale per tutti coloro che si rifiutano di far pagare elettronicamente, sia che offrano servizi sia che vendano prodotti al pubblico. Il che significa che la sanzione non tocca solo i negozianti, ma anche i tassisti e altri liberi professionisti.

La cifra in sé è piuttosto contenuta ed è pari a 30 euro, ma a questa va aggiunto il 4% del valore della transazione elettronica rifiutata (per questo si parla di doppia multa). Se rifiuta il pagamento di 100 euro tramite il Pos, per esempio, il commerciante andrebbe incontro ad una sanzione da 34 euro (30 euro di ammenda fissa e 4 euro per quella variabile). Va sottolineato che la norma approvata prevede che non esista alcuna soglia minima di pagamento sotto la quale non scatti la sanzione: gli esercenti saranno dunque obbligati ad accettare pagamenti digitali per qualunque tipo di importo (anche per un caffè).

A comminare le multe saranno gli agenti di polizia giudiziaria e gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni. Chiaramente, affinché il meccanismo funzioni, spetterà ai clienti denunciare le violazioni alle autorità.

Pos obbligatorio dal 30 giugno: la deroga

Gli unici casi in cui la mancata accettazione del pagamento Pos non farà scattare le sanzioni per chi vende beni e servizi sono quelli di oggettiva impossibilità tecnica a riceverli. Se dunque, per qualche ragione, la connessione internet venisse meno o la cassa avesse un malfunzionamento, l’esercente o il professionista non dovrà pagare alcuna multa.