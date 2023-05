Portoscuso, uomo morto cadendo nel compattatore dei rifiuti

Una vera e propria tragedia è accaduta oggi a Portoscuso, nella provincia del Sud Sardegna. Fabrizio Cherchi di anni 58, è caduto all’interno del compattatore di rifiuti. Il dramma è accaduto questa mattina all’Ecocentro di Portoscuso. Sono stati inutili i soccorsi perché il 58enne ha perso la vita sul colpo.

La dinamica dell’incidente a Portoscuso

Un cittadino di Portoscuso, di nome Fabrizio Cherchi di anni 58, ha perso la vita in circostanze tragiche. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Portoscuso, supportati dai colleghi della Compagnia di Iglesias, Cherchi questa mattina era andato nel deposito in cui vengono gettati i rifiuti da riciclare dopo aver effettuato alcuni lavori in casa e all’esterno dell’abitazione. Nel dettaglio, l’uomo voleva gettare alcuni sfalci d’erba. Il 58enne ha autonomamente scaricato dal suo Pick-Up i rifiuti nel compattatore quando la macchina è entrata in funzione e lui è caduto all’interno. Gli operai che si trovavano poco distante hanno subito bloccato il macchinario e allertato i soccorsi, ma per il 58enne non c’è stato nulla da fare e i medici hanno solo confermato il decesso.

Gli incidenti sul lavoro successi oggi in Italia

Oltre al dramma di Portoscuso, oggi sono accaduti in Italia altri incidenti. Ad esempio, a Bagolino, in provincia di Brescia, un operaio di 33 anni ha perso la vita questa mattina dopo essere rimasto schiacciato da un albero durante le operazioni di taglio. Il tragico incidente si è verificato verso le 11:30, in un bosco in località Cerreto. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso e l’ambulanza, i vigili del fuoco per spostare la pianta caduta, i carabinieri e l’Asst per svolgere i rilievi e ricostruire la dinamica. Anche a Roma un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una scala, dall’altezza di cinque metri, all’interno di una vasca di contenimento in costruzione. L’incidente è stato segnalato in via Giovanni Maria Lancisi, nella zona del Policlinico.