Portomaggiore, lancia liquido urticante alla festa di laurea: denunciato

A Portomaggiore, in provincia di Ferrara, un giovane di 24 anni ha lanciato un liquido urticante a una festa di laurea contro un 23enne, secondo quanto accertato dai Carabinieri. Per questo motivo è stato denunciato a piede libero con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Il giovane che a Portomaggiore ha lanciato un liquido urticante

I fatti risalgono allo scorso 18 marzo quando il giovane 23enne aveva organizzato a casa sua la festa per la laurea appena ottenuta. Aveva invitato amici e parenti per un totale di circa 40 ospiti. Durante i festeggiamenti, come da tradizione, alcuni invitati hanno iniziato a lanciare uova, farina e acqua al neo-laureato. Tuttavia, durante questo momento, il giovane è stato colpito da un liquido urticante non ancora identificato. Anche un altro ospite di 25 anni è stato colpito dal liquido. Dopo circa 20 minuti la sostanza ha fatto effetto e il festeggiato insieme al 25enne hanno avvertito un forte prurito. Dopo la festa, il ragazzo 23enne si è fatto visitare dal suo medico di base che ha riscontrato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. L’altro ragazzo colpito si è recato autonomamente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Agenta e lì ha ricevuto una prognosi di 7 giorni.

Le indagini dei Carabinieri

I Carabinieri di Portomaggiore sono stati informati della vicenda e hanno iniziato le indagini in modo attento e scrupoloso. Grazie al loro lavoro, sono riusciti a scoprire che a lanciare il liquido urticante non identificato alla festa di laurea era stato uno degli invitati, un ragazzo di 24 anni. Dopo le indagini è scattata la denuncia a piede libero per il giovane alla Procura della Repubblica di Ferrara per l’ipotesi di lesioni personali aggravate. Non sono ancora noti i dettagli della dinamica e non sono chiari i motivi che hanno spinto il ragazzo 24enne ad agire in questo modo durante la festa di laurea della vittima.