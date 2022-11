Portogallo-Uruguay, il gol non è di Ronaldo: lo dice un sensore nel pallone

Cristiano Ronaldo non ha segnato contro l’Uruguay. In un primo momento aveva esultato ma poi il gol è stato assegnato al suo compagno di squadra Bruno Fernandes. Infatti nel pallone tecnologicamente avanzato targato Adidas, usato per disputare i match nella Coppa del Mondo 2022, c’è un rilevatore di movimento. Di conseguenza, il comunicato per l’assegnazione del gol è stato il seguente: «Nessuna spinta esterna, Ronaldo non ha toccato la palla». Per questa ragione, il gol non è stato assegnato al capitano del Portogallo.

Il gol annullato a Ronaldo

Ieri in occasione del gol dell’1-0 nel match del Mondiale Portogallo-Uruguay è avvenuto un episodio molto dubbio. Inizialmente il gol è stato assegnato a Cristiano Ronaldo, che ha staccato di testa un cross perfetto del compagno Bruno Fernandes. Tuttavia, dalle immagini il tocco del centravanti sembrava impercettibile. Dall’esultanza di Ronaldo ha fatto pensare che il tocco c’era, così la Fifa ha assegnato inizialmente il gol all’attaccante portoghese.

In un secondo momento, rivendendo l’azione dell’1-0 del Portogallo sull’Uruguay, si era stabilito che non c’era stato tocco, quindi il gol era stato assegnato correttamente a Bruno Fernandes.

L’alta tecnologia impiegata per stabilire il vero marcatore

Oggi sono arrivati i rilevamenti ufficiali sul pallone in cui Adidas ha inserito un sensore che non lascia margini di errore per rilevare i tocchi vicino alla sfera. Nel comunicato ufficiale si legge: «Nel match tra Portogallo e Uruguay, dove è stato utilizzato la tecnologia Connected Ball nel pallone ufficiale Al Rihla di Adidas, siamo in grado di stabilire definitivamente che non c’è stato contatto tra il pallone e Cristiano Ronaldo nell’azione del primo gol dell’incontro. Non è stata registrata alcuna forza esterna sulla palla, come mostrato dalla mancanza di ‘battito cardiaco’ nelle misurazioni e nel grafico allegato. Il sensore IMU da 500Hz all’interno della sfera consente un alto livello di precisione nell’analisi».

Quindi niente da fare per Cristiano Ronaldo che nella partita non compare sul tabellino marcatori, ma può festeggiare la qualificazione per il prossimo turno.