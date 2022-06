Dove vedere Portogallo – Svizzera di Nations League? Orario, arbitro e formazioni

Proseguono gli appuntamenti con la Nations League, competizione che vede impiegate per blasone e qualità le nazionali europee. Stasera 5 giugno, in diretta alle 20,45 su Sky Sport e in chiaro su Canale 20, il Portogallo ospiterà la Svizzera allo stadio José Alvalade di Lisbona. I lusitani sono reduci dal pareggio per 1-1 contro la Spagna, mentre gli elvetici hanno subito una sconfitta a sorpresa in Repubblica Ceca. La classifica pertanto al momento vede proprio i cechi in testa con tre punti, seguiti da Spagna e Portogallo con un punto a testa e dalla Svizzera ferma a quota zero.

Portogallo – Svizzera sarà anche la replica della semifinale della prima edizione del torneo. Nel 2019 infatti i lusitani sconfissero per 3-1 gli elvetici grazie a una tripletta del solito Cristiano Ronaldo. A nulla servì la rete di Rodriguez su rigore che pareggiò momentaneamente l’incontro a inizio ripresa. Arbitro del match sarà l’israeliano Orel Grinfeeld, che avrà come assistenti i connazionali Roy Hassan e Idan Yarkoni. Quarto uomo sarà Gal Leibovitz, mentre al Var siederanno i tedeschi Bastian Dankert e Pascal Müller. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito o l’app Mediaset Play e su SkyGo.

Portogallo – Svizzera, le probabili formazioni di stasera 5 giugno 2022 su Canale 20

Qui Portogallo, Ronaldo dovrebbe tornare titolare

In vista del secondo match di Nations League, il ct Fernando Santos dovrebbe affidarsi ai suoi migliori 11 per conquistare i tre punti. Fra i pali si dovrebbe rivedere Rui Patricio, anche se non si esclude la conferma di Diogo Costa. Al centro della difesa dovrebbero esserci Fonte, che farà rifiatare Pepe, e Danilo Pereira, con Cancelo e Guerreiro sulle corsie esterne. A centrocampo dovrebbero trovare posto la fantasia di Bernardo Silva e Bruno Fernandes al fianco del regista Moutinho. In attacco tornerà titolare Cristiano Ronaldo con Diogo Jota e il milanista Rafael Leao.

Qui Svizzera, l’atalantino Freuler al fianco di Xhaka

Svizzera a caccia dei primi tre punti in Nations League. La formazione di Yakin, che ha conquistato il pass per Qatar 2022 a spese dell’Italia, dovrebbe operare qualche cambio rispetto al match perso contro la Repubblica Ceca. Davanti al portiere Sommer ci sarà una difesa a tre con Schar, Akanji e Ricardo Rodriguez, ora in forze al Torino. A centrocampo probabile maglia da titolare per l’atalantino Freuler al fianco di Xhaka con Vargas e Widmer sulle fasce. In attacco Shaqiri e Sow dovrebbero supportare l’unica punta Gavranovic con Embolo e Okafor in panchina.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Fonte, Danilo Pereira, Guerreiro; Moutinho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Leao, Ronaldo, Jota. Ct.: Santos.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Vargas; Shaqiri, Sow; Gavranovic. Ct: Yakin.