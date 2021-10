Follia in Portogallo: la polizia entra in campo e spara 9 colpi di pistola in aria

Follia durante una partita di un campionato dilettantistico portoghese. La polizia è entrata in campo e per sedare una rissa tra tifosi e calciatori ha sparato nove colpi di pistola in aria. Il match vedeva opposte Olímpico do Montijo e Vitória de Setúbal B. Le immagini, diventate immediatamente virali sui social, hanno sorpreso inoltre uno degli agenti puntare l’arma verso un calciatore, intimandogli di fermarsi. Il putiferio è scoppiato al 90 esimo, dopo il triplice fischio del match terminato con il risultato di 0-0. A caldo sono arrivate anche le reazioni dei due tecnici.

Olímpico do Montijo vs Vitoria FC “B” até teve direito a tiros pic.twitter.com/PmTuw5HVPe — Andre (@TsuyaMizuno1906) October 17, 2021

Rissa nel campionato portoghese, le parole degli allenatori

Da un lato, Paulo Martins, allenatore della formazione B del Vitoria Setubal, che ha detto: «Se la polizia non avesse sparato per porre fine al caos sarebbe stato molto peggio. Forse avrebbero dovuto impedire alle persone di entrare nel campo». Di tenore opposto le affermazioni dell’omologo Marco Bicho, seduto sulla panchina dell’Olympic Montijo: «A volte le squadre alla fine della partita perdono un po’ di controllo emotivo. Giocatori, allenatori e direttori si sono riuniti e c’è stato un conflitto, anche aggressivo. Dopo di che, la polizia ha perso il controllo. In nessuna situazione, anche peggiore si è mai vista la polizia esplodere dieci colpi in aria».

La rissa in Portogallo immortalata in un video

Nel video si vedono i giocatori ammassati tra le due panchine, alcuni impegnati a picchiarsi tra loro, altri che si cimentano nel difficile tentativo di placare gli animi visibilmente nervosi. Tra le due compagini, si sono inseriti diversi agenti di polizia che hanno esploso dei colpi verso il cielo provando così a spaventare i contendenti e farli desistere dai loro intenti bellicosi. In sottofondo, invece, si ascoltano distintamente le urla spaventate di numerosi spettatori.