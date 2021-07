Portogallo cosa vedere: le città, le spiagge più belle del Portogallo

Il Portogallo è una delle mete europee più ambite per le sue spiagge di sabbia dorata, il mare terso e le scogliere colorate. Qui l’Oceano crea occasioni per il surf e il body board, regalando una natura impetuosa, mentre il clima è piacevolmente temperato.

Il Portogallo non vanta solo delle splendide spiagge, perché le grandi città sono delle mete irrinunciabili, solitamente posizionate vicino ai grandi fiumi del Paese.

Portogallo cosa vedere: le città da visitare

Sulla costa occidentale del Portogallo sorge Lisbona, unica capitale europea ad affacciarsi sull’Oceano Atlantico. Qui potete ammirare il maestoso castello di São Jorge, la cascata del quartiere di Alfama, il Monastero dos Jeronimos e molto altro. Ma Lisbona non è solo una città antica ed elegante, possiede infatti anche un volto moderno e un’architettura avveniristica.

Un’altra città interessante è Porto, dal suggestivo quartiere medievale di Ribeira, in cui si erge la lussuosa chiesa di São Francisco. Altre mete imperdibili sono Coimbra (che vanta la storica università), Évora (con il suo tempio di Diana e la cattedrale gotica), Óbidos (tipica cittadina tradizionale portoghese) e le medievali Marvão e Monsaraz.

Non dimenticate Aveiro, chiamata la Venezia del Portogallo, dagli edifici in Art Nouveau, caratterizzata da canali attraversati dalle colorate barcos moliceiros.

Oltre alle grandi città potete ammirare tanti villaggi suggestivi, spesso arroccati sulle montagne, ricchi di torri e castelli medievali.

Portogallo cosa vedere: le spiagge più belle

Nell’Algave occidentale si trova la Praia do Camilo, un piccolo arenile incastonato fra le falesie, raggiungibile da una scalinata in legno lunga 200 metri. La spiaggia di Camilo è una mezzaluna di sabbia bianca con acque turchesi, molto frequentata dai turisti soprattutto in agosto, adatta per rilassarsi o praticare snorkeling. Un’altra meta imperdibile della costa portoghese è Praia da Falésia, striscia di sabbia caratterizzata da una scogliera con un mare cristallino, perfetta per nuotare o fare lunghe passeggiate. Qui il terreno è rossiccio e al tramonto assume incredibili sfumature che vanno dal giallo al ruggine. Un ponte collega Praia da Falésia a Vilamoura, dalla bellezza selvaggia e incontaminata.

Una delle spiagge più ambite del Portogallo è la Praia da Rocha, vicino alla città di Portimão, nella costa atlantica meridionale del Paese. Si accede a questa lunga striscia di sabbia attraversando delle passerelle. Qui si possono ammirare la Fortaleza de Santa Catarina e l’arenile di Praia dos Três Castelos.

Un’altra spiaggia da segnalare è quella della pittoresca cittadina di Nazaré, meta di surfisti e pescatori, dove si creano le onde più alte del mondo, che raggiungono i 30 metri di altezza.

Come dimenticare Praia do Martinhal, dalla sabbia dorata a formare una baia naturale che pullula di rocce? Con mezz’ora di cammino si può raggiungere Sagres, sull’estrema punta occidentale dell’Algarve, in cui si trovano i resti delle fornaci di epoca romana, un luogo tranquillo e misterioso, non troppo frequentato dai turisti.

Se siete dei veri sportivi sulla costa di Lisbona troverete la meta ideale per praticare windsurf e kitesurf a Praia do Guincho, dalla spiaggia selvaggia e costantemente ventilata. Se desiderate allontanarvi dal fragore del turismo scegliete invece il villaggio bianco di Praia da Comporta, per una vacanza all’insegna del relax.