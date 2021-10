Tensione oggi a Trieste dove tra l’altro si vota per il ballottaggio (tra il primo cittadino uscente e candidato del centrodestra, Roberto Dipiazza e Francesco Russo, frontman del centrosinistra). In mattinata al porto si sono registrati scontri tra i lavoratori in protesta contro il Green Pass e le forze dell’ordine che li hanno sfollati con cariche, idranti e lacrimogeni. Non sono tardate le reazioni della politica. Tra i primi Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Scontri al porto di Trieste: Salvini torna all’attacco del Viminale

Il segretario della Lega è tornato ad attaccare la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese dopo l’assalto neofascista alla Cgil del 9 ottobre. «Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano gli idranti contro i pacifici lavoratori e cittadini a Trieste. Ma al Viminale come ragionano?», ha twittato Salvini che, vale la pena ricordarlo, con la Lega fa parte della maggioranza.

Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano gli #idranti contro i pacifici lavoratori e cittadini a #Trieste. Ma al Viminale come ragionano? — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 18, 2021

Scontri al porto di Trieste: Meloni punta il dito contro sindacati, forze di maggioranza e media

Sulla stessa linea Giorgia Meloni con la differenza che non definisce “neofascisti” coloro che hanno assaltato il sindacato, anzi torna a puntare il dito proprio contro i sindacati a suo dire “muti” di fronte alle violenze di Trieste e alle “forze di maggioranza”. «Idranti contro i lavoratori che scioperano al porto di Trieste. Lo stesso Governo che nulla ha fatto per fermare un rave illegale di migliaia di sbandati, nulla ha fatto per impedire l’assalto alla sede della Cgil, nulla fa per fermare l’immigrazione illegale e combattere le zone franche dello spaccio e della criminalità, che nulla fa contro le occupazioni abusive di case e palazzi privati, tira fuori dai depositi gli idranti per usarli contro dei lavoratori che scioperano pacificamente per non essere discriminati sul posto di lavoro. Così come vuole la Costituzione, così come richiesto pure dalla Ue. Sindacati muti, media accondiscendenti, forze politiche di maggioranza plaudenti. Ecco in cosa stanno trasformando l’Italia».

LEGGI ANCHE: Chi è Stefano Puzzer, il leader dimissionario dei portuali di Trieste

Scontri al porto di Trieste, il dem Marcucci: «Presidio a opera di una nazionale del dissenso»

«Le forze dell’ordine vanno ringraziate sempre, anche per come stanno facendo rispettare la legge, ora a Trieste. Stupiscono i distinguo di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini, che pure è un ex ministro dell’Interno», ha sottolineato via Twitter il dem Andrea Marcucci. «Al porto di Trieste, c’è un presidio, che più dei portuali, è a opera di una sorta di ‘nazionale del dissenso’».

Forze dell’ordine vanno ringraziate sempre.

Stupiscono i distinguo di Meloni e Salvini, che pure è un ex ministro dell’interno.

Al porto di #Trieste, c’è un presidio, che più dei portuali, è ad opera di una sorta di ‘nazionale’ del dissenso. #greenpass — Andrea Marcucci (@AndreaMarcucci) October 18, 2021

LEGGI ANCHE: I professionisti del no