Porti italiani, lo spauracchio cinese e le mire di Lega e Fratelli d’Italia

Il Mediterraneo mare di spettri e di spauracchi da agitare per il centrodestra di governo. Mentre Matteo Salvini fa coppia con il suo ex capo di gabinetto, e oggi ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi per rinverdire le paure attorno alle presunte invasioni di migranti in arrivo dal Nord Africa, Fratelli d’Italia preferisce concentrarsi sui porti e sulla fantomatica minaccia del Dragone. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dichiarato, stentoreo: «Non ci consegneremo nelle mani della Cina», a proposito dell’ingresso di Cosco, colosso statale di Pechino nel settore dello shipping, in uno dei terminal del Porto di Amburgo che a sua volta controlla il 51 per cento di una delle piattaforme logistiche del Porto di Trieste. Lo stesso Urso, parlando della transizione ecologica e facendo seguito alle parole della premier Giorgia Meloni, aveva pure ventilato il rischio di un’Italia schiava dei pannelli solari o delle batterie elettriche del gigante asiatico.

Per ora porti e infrastrutture strategiche italiane sono al sicuro

Sarà, ma a ben vedere il pericolo di egemonizzazione sui porti e le infrastrutture strategiche non è proprio dietro l’angolo, almeno dalle parti di Trieste. Cosco, infatti, rileverà appena il 24,9 per cento (tetto massimo consentito) della Hamburger hafen und logistik Ag (Hhla) e Zeno D’Agostino, capo dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, ha spiegato: «Esistono oggi tutti gli strumenti sia nazionali sia europei e anche tedeschi per scongiurare situazioni di controllo da parte di chiunque nei porti», per cui «non succede nulla che non sia voluto da un governo, sia esso tedesco o italiano». Il nostro esecutivo, infatti, ha a disposizione l’arma del golden power che peraltro fu esercitata quando a Trieste la Hhla tedesca prese il 51 per cento di uno dei terminal dello scalo. Inoltre, la piattaforma Cct di Amburgo, su cui Cosco mette le mani, è una delle più piccole dello scalo, con appena quattro ormeggi e 14 gru, anche se va detto che il colosso cinese è già azionista in 13 hub europei, con la capacità di incidere su un decimo circa della capacità portuale del Continente. In tutti i casi, l’atteggiamento di Fratelli d’Italia sembra dettato dall’esigenza di utilizzare qualunque terreno per riaffermare la collocazione atlantica del nuovo esecutivo e rappresenta un ulteriore calcetto negli stinchi all’alleato leghista che invece, durante il Conte 1, fu protagonista assieme al M5s dell’accordo con Pechino sulla Belt and road initiative, la cosiddetta nuova Via della Seta. È vero che già all’epoca Salvini si mostrava a parole più scettico e guardingo rispetto al “gemello diverso” Luigi Di Maio, ma è altrettanto vero che poi, nella pratica, tutti i ministeri dell’esecutivo gialloverde erano perfettamente allineati sul dossier e sul memorandum Italia-Cina.

Le mire della Lega sulle Autorità di sistemi portuali

Torna comunque in campo l’opzione del golden power sul porto di Trieste. Urso spiega che la decisione «spetta a Palazzo Chigi, ma tutta la nostra politica sarà quella di garantire l’autonomia strategica ed europea su tutte le filiere». Una volta tanto ha gioco facile nel replicare Debora Serracchiani, la capogruppo Pd alla Camera: «Il controllo dello Stato sui porti finora non è mai stato messo in discussione e quindi non esiste il rischio che Trieste finisca in mani cinesi». «Lo stesso», aggiunge, «credo che il ministro Urso possa confermare delle concessioni portuali assegnate a società statali dell’Ungheria, certo non immune da influenza cinese. Invece di agitare spauracchi, il governo si impegni per rendere sempre più competitivi i porti italiani attuando puntualmente i progetti previsti dal Pnrr, facendo attenzione a non snaturare le Autorità portuali». La stoccata dell’esponente dem, nemmeno tanto tra le righe, è mirata soprattutto verso la Lega che da tempo punta a mettere le mani sui forzieri delle Autorità di sistema portuali, trasformandone (almeno) alcune in Spa a capitale pubblico, consentendo l’ingresso nell’azionariato degli enti locali e derogando così alla legge Madia su gestione delle partecipate, assunzioni, accordi con i privati sulla logistica, autonomia di spesa. Insomma, un assetto in cui i porti maggiori si svincolano dallo Stato centrale e fanno da sponda alle mire (fameliche?) dei territori.

Nel 2020 il valore diretto della blue economy è stato pari a 52 miliardi di euro

In effetti, la torta è enorme. Secondo i dati dell’ultimo, corposo rapporto sull’economia marittima italiana di Srm (Studi e ricerche per il Mezzogiorno), il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, il valore diretto della blue economy è stato pari a 52 miliardi di euro nel 2020: con riferimento al solo trasporto marittimo, il nostro Paese produce il 16 per cento del valore aggiunto totale del settore nella Ue, dietro soltanto alla Germania. I porti italiani l’anno scorso hanno gestito oltre 480 milioni di tonnellate di merci, segnando una crescita dell’8,4 per cento sul 2020. Confetra (la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica) calcola a sua volta che nel 2021 sono stati movimentati 11,2 milioni di Teu (Twenty foot equivalent unit, in pratica la lunghezza standard di un container). Va detto che un Teu corrisponde a un container di misura standard, mentre quelli più grandi sono pari a due Teu. Gioia Tauro, dopo il rilancio propiziato dal governo Conte 1, la fa da padrona con 3,1 milioni di Teu movimentati, seguono Genova con oltre 2,5 milioni e La Spezia con 1,3 milioni: Trieste è appena quinta con 757 mila. L’anno scorso sono passate dai nostri porti anche 163,8 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (qui Trieste stacca tutti con 37 milioni, superando Cagliari e Augusta) e 56,8 milioni di tonnellate di rinfuse solide (primato al porto di Ravenna con 11,3 milioni, davanti a Taranto e Venezia). Senza dimenticare il trasporto merci cosiddetto Ro-Ro (Roll-on/roll-off, ossia i traghetti che caricano e scaricano mezzi su gomma) che ha visto i porti italiani movimentare 123,4 milioni di tonnellate, con Livorno che svetta a 15,5 milioni di tonnellate, superando Messina-Milazzo e Genova. Gli 11 principali terminal container italiani hanno realizzato un fatturato di 663 milioni nel 2020. E nonostante il calo del 6,4 per cento rispetto al 2019, quasi tutte le aziende hanno chiuso positivamente il bilancio grazie al contenimento dei costi.

Tra gli operatori cargo che dominano lo shipping in Italia spicca la Msc di Aponte

Ma chi sono gli operatori cargo che dominano lo shipping negli scali italiani? In testa l’anno scorso, con oltre 5 milioni di Teu, c’era la Msc di Gianluigi Aponte, lo stesso marchio della più nota controllata che offre crociere. Non molti lo sanno, ma la Mediterranean shipping company, con sede a Ginevra, ha il suo core business nel trasporto container e nella logistica e l’anno scorso è diventata leader mondiale, superando la danese Maersk. Staccate troviamo poi la Psa International di Singapore, che ha una sua controllata italiana, con 1,2 milioni di tonnellate e sulle stesse cifre il Gruppo investimenti portuali (Gip) di Genova. Gioia Tauro è invece nettamente il primo porto a livello di metri quadri dedicati ai terminal (1,6 milioni). Genova, che è seconda, non arriva al milione (978 mila mq). Anche come lunghezza delle banchine il porto calabrese supera i 3.300 metri contro i 1.400 circa di Genova e Livorno e i 1.300 metri di Trieste. Lo scalo tirrenico calabrese è in mano alla MedCenter Container Terminal (Mct), un fatturato da 123 milioni di euro, aumentato del 32 per cento nel 2021 rispetto al 2019. Capace di muovere 4,2 milioni di Teu, Mct fa capo alla Terminal Investment Limited che a Genova controlla il terminalista Bettolo Srl. La Til assicura per lo più ormeggi e capacità dei terminal in cui attraccano le navi della solita Msc, suo primo partner. Nei porti di Trieste e Monfalcone si muovono invece 24 terminalisti tra passeggeri e merci. A Genova sono 27, tra cui spiccano Sech, in mano alla già citata Psa di Singapore (nonostante le mire del solito Aponte), il Terminal San Giorgio del gruppo Gavio, il Genoa Metal Terminal degli olandesi di Steinweg e il Genoa Port Terminal del gruppo Spinelli. Ma anche, tra gli altri, ArcelorMittal Italia, alle prese con la crisi dei prodotti siderurgici, che si riverbera sulle operazioni di sbarco e imbarco. A Livorno, da citare la Cilp-Compagnia impresa lavoratori portuali, la Lorenzini, Ltm-Livorno Terminal Marittimo, MarterNeri, Silos e Magazzini del Tirreno, Terminal Calata Orlando e Terminal Darsena Toscana. A Civitavecchia, per la movimentazione merci, ci sono tra gli altri la Interminal Srl, che fa capo all’Intergroup di Nicola di Sarno, la Fagioli Spa e spiccano le gru della Decalift di Carmine De Vizia.

I 3,8 miliardi del Pnrr e del Piano nazionale complementare per la riqualificazione dei porti italiani

Tirando le somme, è vero che nel commercio marittimo la Cina è il secondo partner dell’Italia dopo gli Usa, con un valore complessivo degli scambi di poco superiore ai 35 miliardi di euro. Ed è vero che il Dragone è nettamente in testa sul nostro import, a quota 27 miliardi circa. Ma la pandemia e il conflitto ucraino hanno modificato e accorciato le supply chain, si assiste a fenomeni di reshoring o nearshoring che stanno tagliando le gambe alla globalizzazione. Nel Mediterraneo, come osserva ancora il report di Srm, si gioca comunque una partita chiave: il Mare nostrum, infatti, pur coprendo solo l’1 per cento delle acque salate del mondo, accoglie un quinto del traffico marittimo mondiale e il 27 per cento delle linee di transito container. Pnrr e Piano nazionale complementare stanziano 3,8 miliardi per la riqualificazione dei porti italiani: una chance che sarebbe un delitto non sfruttare appieno.