Porto Azzurro stasera su Rai2: la storia della rivolta nel carcere dell’Isola d’Elba del 1987

Questa sera, giovedì 28 ottobre 2021, la prima serata di Rai2 propone Porto Azzurro – Un carcere sotto sequestro, il docufilm in onda a partire alle 21.20 e tutto dedicato alla drammatica cronaca degli otto giorni in cui un gruppo di detenuti, nell’agosto del 1987, sequestrò 33 ostaggi all’interno della struttura penitenziaria di Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba.

Porto Azzurro – Un carcere sotto sequestro: le cose da sapere sul docufilm in onda stasera su Rai 2 alle 21.20

Porto Azzurro – Un carcere sotto sequestro: com’è strutturato e di cosa parla il documentario

Scritto da Alessandro Giordano ed Emanuele Mercurio e prodotto da Stand by Me, il docufilm proporrà, in due puntate da 50 minuti, una ricostruzione dettagliata e approfondita di quegli interminabili giorni di rivolta. Ad arricchire il racconto, le voci di alcuni dei protagonisti della vicenda. In primis, quella del terrorista nero Mario Tuti che espone il punto di vista dei sei detenuti pronti a tutto pur di vincere la loro battaglia contro lo Stato. Non mancano le voci degli agenti presi in ostaggio che, dopo la fine di quell’incubo, hanno portato addosso a lungo il terrore delle armi puntate alla testa e l’odore della benzina con cui i carcerieri imbevevano i loro vestiti dopo averli legati come scudi umani alle inferriate dei grandi finestroni dell’infermeria. Tra le testimonianze raccolte anche quella del direttore del penitenziario, Cosimo Giordano che, in occasione delle riprese, ha rimesso piede per la prima volta nel carcere che ha diretto dal 1983 al 1987. Il suo ruolo, in quel frangente, fu determinante: a lui, infatti, spettò il merito di aver suggerito il ricorso ai benefici della legge Gozzini come garanzia per superare lo stallo della trattativa ed evitare il bagno di sangue. Infine, spazio anche a chi visse quei momenti dall’esterno. Dal direttore del Tirreno Stefano Tamburini, uno dei primi inviati a raggiungere il carcere blindato, a Maria Fiorillo, allora giudice di sorveglianza, passando per Maurizio Papi, sindaco di Porto Azzurro, promotore della linea di azione più morbida utile a guadagnare tempo fino alla fine del sequestro il 1 settembre 1987.

Porto Azzurro – Un carcere sotto sequestro: la storia della rivolta

Porto Azzurro – Un carcere sotto sequestro: il tentativo di evasione e l’inizio della rivolta

Era la mattina del 25 agosto 1987 quando, ai carabinieri di Portoferraio, arrivò la segnalazione che sei detenuti stavano tentando l’evasione. Si trattava di Mario Ubaldo Rossi, Mario Marrocu, Gaetano Manca, Mario Cappai e Mario Tolu, guidati dal terrorista nero Mario Tuti, fondatore del Fronte Nazionale Rivoluzionario. Arrivati al cospetto del direttore dell’istituto, Cosimo Giordano, chiesero un’auto blindata per allontanarsi in sicurezza dal carcere. Offertosi volontario per andare a prendere il veicolo, il maresciallo Munno, invece di eseguire le loro richieste, fece scattare l’allarme. Ma, quando i sei si accorsero che la macchina non sarebbe mai arrivata decisero di ricorrere alla violenza. E armati di pistole e ordigni rudimentali, raggiunsero i locali dell’infermeria. Fu lì che iniziarono ad attuare il loro piano, dando inizio a una storia che avrebbe tenuto il Paese col fiato in sospeso per un’intera settimana. Decisero, infatti, di prendere in ostaggio 36 persone tra guardie, altri carcerati e personale civile: il direttore, il medico, lo psicologo, l’infermiere e l’assistente sociale, l’unica donna tra i prigionieri. Determinati a raggiungere l’obiettivo che si erano prefissati, capirono ben presto che l’unico modo per farlo sarebbe stato trovare un accordo.

Porto Azzurro – Un carcere sotto sequestro: la trattativa con lo Stato

Così, sull’Isola d’Elba ancora piena di villeggianti, iniziarono a fare la loro comparsa mitra, teste di cuoio, giornalisti e televisioni italiane e straniere. Il penitenziario divenne il teatro di un’estenuante trattativa con le istituzioni e le forze speciali appostate lungo il perimetro dell’edificio. In quelle ore concitate c’era chi rifiutava qualsiasi compromesso e chi invitava all’attacco armato. Intanto, Tuti procedeva con le sue richieste: dopo essersi visto negare l’auto, propose una motovedetta e, infine, un elicottero, minacciando di uccidere tutti se il suo desiderio non fosse stato esaudito. Il braccio di ferro durò fino a quando il direttore Giordano si appellò alla Legge Gozzini (legata alla riforma dell’ordinamento penitenziario), proponendo un trattamento non punitivo, con l’applicazione dell’articolo 21 (quello relativo al lavoro all’esterno dei detenuti) e di una serie di benefici come permessi premio, libertà condizionale e semilibertà. Nella frenesia di quei giorni, si trattò di un intervento provvidenziale. Il 1 settembre, Tuti e la sua squadra, asserragliati nel carcere, si arresero e gli ostaggi furono liberati. Con l’ergastolo già da scontare (per aver ucciso tre persone negli anni della lotta armata), l’ex terrorista fu condannato ad altri 14 anni di reclusione per aver organizzato e guidato la drammatica impresa.