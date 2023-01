La porta rossa 3 stasera su Rai2: trama e cast della prima puntata

Tutto pronto per l’atto finale. Stasera 11 gennaio, alle 21.25 su Rai2, andrà in onda la prima puntata de La porta rossa 3, ultima stagione della serie thriller-crime italiana. Protagonista ancora una volta Leonardo Cagliostro, il commissario di polizia bloccato fra la vita e la morte con il volto di Lino Guanciale. Finalmente si potrà scoprire il suo destino, assieme a quello delle due donne per lui più importanti. Nel cast infatti anche Valentina Romani e Gabriella Pession, rispettivamente la medium Vanessa Rosic e la moglie Anna Mayer. Per la terza stagione torneranno anche gli interpreti Cecilia Dazzi, Geatano Bruno ed Elena Radonicich. La serie conterà otto puntate che andranno in onda in quattro appuntamenti a cadenza settimanale. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

La Porta Rossa 3, tutte le anticipazioni e dove eravamo rimasti

La trama della serie ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi ha inizio tre anni dopo la conclusione degli eventi della seconda stagione. Vanessa (Valentina Romani), giovane medium in grado di comunicare con il mondo dei defunti, se n’è andata. Ha scelto infatti Federico (Carmine Recano), cameriere in un bar che ha confessato di condividere con lei i medesimi poteri soprannaturali, lasciando così Leonardo Cagliostro (Lino Guanciale) a metà fra due mondi. Oggi si trova in Slovenia, dove frequenta l’università presso il Centro Studi di Parapsicologia. A Trieste invece, Cagliostro sta cercando di ritrovare il filo della sua vita quando Eleonora (Cecilia Dazzi), madre di Vanessa anch’ella medium, gli chiede aiuto. L’ex commissario rifiuta, anche perché sua moglie Anna (Gabriella Pession) sta per lasciare la città. Ha infatti vinto un concorso come giudice a Siena, dove spera di ricominciare assieme a sua figlia.

Intanto il commissario Diego Paoletto (Gaetano Bruno), ex collega di Cagliostro con cui non ha mai nascosto un’accesa rivalità, si trova in difficoltà. Non riesce infatti ad affrontare come vorrebbe i numerosi problemi in città, soprattutto quando sopraggiunge un cambiamento nella sua vita sentimentale. La fidanzata Stella (Elena Radonicich), con cui credeva di condurre una relazione perfetta, gli chiede una pausa di riflessione e si allontana senza dire nulla. Una notte però il destino dell’intera Trieste cambia. Durante un corteo contro una centrale elettrica ad impatto ambientale, la città è vittima di un blackout. Nell’oscurità si verifica un grave incidente e un’auto cade in un dirupo, causando la morte del guidatore. Le indagini toccheranno da vicino Anna e Paoletto da un lato, Vanessa e Cagliostro dall’altro. Prima di varcare la porta rossa e riposare in pace, Leonardo dovrà scoprire la verità.

Dai nuovi personaggi alla sigla, qualche curiosità sulla serie tv

La Porta Rossa 3 introdurrà nella narrazione diversi nuovi personaggi. La trama vedrà la presenza di Katia Grego (Cristina Barbieri), ispettrice appena arrivata in città dopo un trascorso nell’Antimafia. Nella prima puntata anche Ludovico Muric (Roberto Zibetti), imprenditore attivo nel settore delle energie rinnovabili, e Gabriele Braida (Nicola Pannelli), docente del Centro Studi di Parapsicologia. In Slovenia Vanessa incontrerà Luka Levani (Paolo Mazzarelli), custode del plesso, e Ksenija Muric (Giulia Sangiorgi), con cui stringerà una forte amicizia. A Trieste arriverà anche Andrea Donda (Eugenio Krilov), fratellastro di Stella, ex amante di Cagliostro.

La sigla de La Porta Rossa vanterà ancora il singolo It’s Not Impossible scritta da Stefano Lentini e cantata da Charlie Winston. Nei titoli di coda è invece possibile ascoltare un arrangiamento che lo stesso Lentini ha composto della settima sinfonia di Beethoven. Quanto alle location, protagonista sarà ancora una volta la città di Trieste. La terza stagione coinvolgerà Palazzo Carciotti, Porto Vecchio e la Cava di Sgonico.