Porta Maggiore a Roma: la storia dell’arco crollato

Una parte dell’arco di Porta Maggiore, al centro di Roma, si è staccata ed è precipitata al suolo. Il fatto è avvenuto il 14 giugno alle 6:15 del mattino circa, in assenza, per fortuna, di passanti. Sul posto dunque sono giunti gli agenti del I Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale. Hanno messo in sicurezza l’incrocio tra Porta Maggiore e Piazzale Labicano. Anche il passaggio pedonale sottostante è stato interdetto. Inoltre, hanno raggiunto l’area i vigili del fuoco e le pattuglie dei Gruppi Appio e Sapienza della polizia locale. Questi hanno lavorato per agevolare la viabilità congestionata.

Porta Maggiore a Roma: qual è la sua storia?

Ma qual è la storia dell’arco crollato? Porta Maggiore è una delle porte nelle Mura aureliane di Roma. Si trova all’incrocio con Piazzale Labicano, dove convergevano otto degli undici acquedotti che portavano l’acqua alla città. Fu costruita sotto l’imperatore Claudio nel 52 per consentire all’acquedotto a lui intitolato di scavalcare le vie Praenestina e Labicana. L’opera è realizzata interamente in travertino con i blocchi in bugnato rustico (non finito) secondo lo stile dell’epoca.

Il nome di ‘Porta Maggiore’ non trova una giustificazione storica o logistica. Sembra che abbia assunto il titolo per via dell’uso che ne faceva normalmente il popolo romano, a motivo della sua grandiosità. In alternativa, si ritiene che con il nome si facesse riferimento alle due vie consolari romane, che partivano dall’arco. Oppure dalla relativa vicinanza con la basilica di Santa Maria Maggiore.

Sull’attico sono ancora leggibili tre iscrizioni (ripetute su entrambi i lati della porta). In una c’è scritto, in latino, “Il Senato e il Popolo di Roma appose per gli Imperatori Cesari Nostri Signori e principi invittissimi Arcadio e Onorio, vittoriosi e trionfanti, sempre augusti, per celebrare la restaurazione delle mura, porte e torri della Città Eterna, dopo la rimozioni di grandi quantità di detriti. Dietro suggerimento del distinto e illustre soldato e comandante di entrambe le forze armate, Flavio Stilicone, le loro statue vennero erette a perpetuo ricordo del loro nome. Flavio Macrobio Longiniano, distinto prefetto dell’Urbe, devoto alle loro maestà e ai divini numi curò il lavoro”.