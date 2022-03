Anticipazioni Porta a Porta stasera su Rai1: lo speciale sull’Ucraina

Cambio di palinsesto in casa Rai1. Stasera 9 marzo alle 21,25 andrà in onda uno speciale di Porta a Porta con la conduzione di Bruno Vespa dedicato alla guerra in Ucraina. Salta dunque 18 regali, il film con Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo e Vittoria Puccini inizialmente previsto per la prima serata. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme alle puntate precedenti.

Cambio di Programmazione Rai1 #9marzo Alle 21.25 Speciale @RaiPortaaPorta in collaborazione con il @Tg1Rai dal titolo “Guerra in Ucraina. E poi?”#UkraineRussiaWar — Rai1 (@RaiUno) March 9, 2022

Porta a Porta, anticipazioni e ospiti dello speciale di stasera 9 marzo 2022 su Rai1

Lo speciale di Porta a Porta, dal titolo Guerra in Ucraina. E poi?, presenterà soprattutto aggiornamenti dal fronte con i collegamenti degli inviati di Rai1. Sarà possibile pertanto ascoltare le voci sul campo e seguire più da vicino gli sviluppi dell’avanzata russa e la resistenza ucraina nelle principali città del Paese. Ampio spazio avranno poi i civili in fuga e gli aiuti umanitari che continuano ad arrivare anche dall’Italia. Nel corso della puntata non mancheranno poi interviste ad esperti di diritto internazionale, direttori di giornali, analisti e protagonisti dell’economia e della politica italiana. Probabile un nuovo intervento di Andrea Margelletti, consigliere della Difesa italiano e presidente del Centro Studi Internazionali di Roma, già presente nella puntata di ieri sera.

Lo speciale di Porta a Porta vanterà anche la collaborazione della redazione del Tg1 con la partecipazione della direttrice Monica Maggioni, già alla guida delle edizioni straordinarie del mattino. Assieme ai suoi ospiti, il conduttore Bruno Vespa cercherà di tracciare un quadro della situazione attuale in Ucraina, ma anche e soprattutto i suoi impatti sull’economia e gli equilibri mondiali. Fra i tanti interrogativi ci sono le prossime sanzioni promesse dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti e la risposta di Mosca, che ha minacciato ripercussioni. Spazio anche agli sviluppi per le fonti energetiche e la caccia dei governi a migliori alternative al gas russo. Seguendo il solito format, Bruno Vespa farà ascoltare più voci in un dialogo franco e sincero sul futuro del mondo in preda a una delle peggiori crisi della storia.

Quando andrà in onda 18 regali con Benedetta Porcaroli e Vittoria Puccini?

Al momento non è nota la data ufficiale per la nuova messa in onda di 18 regali, il film con Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli. È probabile comunque che troverà spazio la prossima settimana, entrando nel palinsesto per la prima serata di mercoledì 16 marzo. Non si tratta della prima modifica da parte di viale Mazzini, che già nelle scorse settimane aveva cancellato Doc – Nelle tue mani e Il cantante mascherato.