Da French Bukkake a Pornhub, l’hard è davvero il regno del peggio?

Il 2020 prometteva di essere l’anno in cui l’industria del porno trovasse una legittimazione sociale. Ciò che le consentisse di uscire definitivamente da una dimensione culturale underground, in contrasto coi dati di un consumo capillare che la legittimano di fatto come un mercato consolidato. E invece nella sua parte finale l’anno della prima ondata pandemica ha riservato un nuovo passaggio di stigmatizzazione e rafforzato l’accusa che spesso è stata portata nel corso degli anni: sfruttamento. Un termine da intendersi in diverse delle sue possibili accezioni. Fra le quali anche quella più seria e preoccupante: sfruttamento sessuale di persone, quasi esclusivamente di sesso femminile, con metodi che nei casi più estremi riproducono i meccanismi della tratta. E attorno a questa fattispecie di estrema gravità se ne muovono altre che concorrono a comporre un quadro meritevole di analisi: dalla tradizionale accusa di sfruttamento del corpo femminile entro un canone espressivo che soddisfa un immaginario radicalmente maschile, alla circolazione di video amatoriali e privati sui canali web di portata globale ma senza cura di verificare che i protagonisti abbiano espresso consenso. E a segnare una linea rossa d’allarme in quel passaggio finale del 2020 sono stati due episodi: le accuse mosse al portale Pornhub da un articolo del New York Times, e la clamorosa inchiesta giudiziaria che in Francia si è incentrata sull’attività della piattaforma online French Bukkake.

Le pratiche di eiaculazione di gruppo sul sito del discusso Pascal Ollitrault

Partiamo dal secondo episodio, che va a scandagliare un settore dell’industria porno che si è particolarmente sviluppato nell’ultimo decennio: quello del Pro-Am, in cui “professionals” della produzione pornografica agiscono assieme a “amateurs”. Si tratta di un segmento dell’industria pornografica che ha completamente cambiato il panorama e le logiche di produzione, incidendo profondamente nella ristrutturazione dell’immaginario erotico e delle esigenze di consumo di un pubblico molto più vasto di quanto si sia disposti a ammettere. E in questo quadro di mutamento culturale si inserisce la pesante vicenda giudiziaria di French Bukkake, una piattaforma online che già nella denominazione dichiara di rivolgersi a un pubblico dai gusti estremi. In questo senso il richiamo al bukkake è un segno inequivocabile. Si tratta di una pratica sessuale giapponese che vede coinvolti una donna e decine di uomini, e che consiste nell’eiaculazione seriale sul corpo (preferibilmente sul viso) di lei, inginocchiata al centro della scena. A gestire la piattaforma è Pascal Ollitrault, meglio noto nel mondo del porno come Pascal OP, nelle vesti di regista, attore e produttore. Classe 1961, cranio rasato e occhiali scuri perennemente inforcati, Pascal OP è noto per i modi spicci e un linguaggio che sovente sconfina nel razzismo. Rispetto a quest’ultimo punto Ollitrault si giustifica dicendo che tale stile espressivo fa parte del personaggio pubblico cui gli tocca uniformarsi. Ma non è certo per l’uso di un linguaggio intollerante che Pascal OP è finito sotto inchiesta e successivamente in detenzione provvisoria. A mettere sulle sue tracce la magistratura francese sono state le denunce di diverse protagoniste di quei filmati, giudicati dagli inquirenti «stupri mascherati da video-performance». E in questo quadro sono state formulate ipotesi di reato molto pesanti, fra le quali quelle di stupro, sfruttamento della prostituzione, tratta di esseri umani.

Ragazze adescate e coinvolte in scene di sesso di gruppo senza protezioni

Una vasta inchiesta giornalistica in quattro puntate pubblicata da Le Monde ha fatto emergere l’esistenza di un meccanismo molto oleato di adescamento di cui si faceva carico un professore quarantenne di Reims, Julien D., che simulava di essere una influencer di nome Axelle Vercoutre. Sfruttando questa falsa identità, oltre a una straordinaria capacità di manipolazione, l’uomo entrava in contatto con ragazze giovani e caratterizzate da condizioni di fragilità economica e sociale. E da lì per ciascuna di loro partiva una catena di eventi da incubo che le portava dallo stupro iniziale consumato dallo stesso Julien-Axelle, alla conseguente fragilizzazione, quindi all’ingresso nel mondo del porno (e dunque nelle mani di Pascal OP e del sodale Mat Hadix) con la falsa prospettiva di un impegno soft e di un guadagno facile per la realizzazione di video che sarebbero stati smerciati presso un mercato di stretta nicchia in Canada. Invece per le ragazze si è materializzata una realtà totalmente diversa: sesso di gruppo con sconosciuti e spesso senza protezioni, ricompense nettamente inferiori a quelle prospettate e circolazione dei video senza alcun filtro con ampia riconoscibilità pubblica. I loro tentativi di far rimuovere i video hanno provocato la beffa di un’ulteriore richiesta di denaro, quindi di un nuovo passaggio di sfruttamento.

La strana membership: gli iscritti potevano partecipare alle sessioni, mascherati

L’attenzione degli inquirenti si è soffermata in particolar modo sul meccanismo di membership congegnato da Pascal OP per la piattaforma French Bukkake. Infatti l’iscrizione consentiva non soltanto l’accesso ai contenuti a pagamento, ma anche la possibilità di partecipare a una delle sessioni di bukkake regolarmente riprese e successivamente messe a disposizione degli utenti. Veniva anche data la possibilità di partecipare a sessioni che esentavano dall’uso del profilattico. Gli utenti-attori avevano facoltà di stare in scena mascherati o incappucciati. Per la singola protagonista tale possibilità non era data. Questo meccanismo di membership ha portato a prefigurare l’ipotesi di sfruttamento della prostituzione. Con rischi penali per i cosiddetti attori, che adesso rischiano l’accusa di stupro e sfruttamento. E dalle evidenze emerse attraverso l’inchiesta giudiziaria è scaturita un’indagine della Commissione per i diritti della donna del Senato francese, culminata in un lungo rapporto presentato lo scorso 30 settembre e intitolato “Porno: l’enfer du décor”.

Effetti a cascata anche su Jacquie et Michel, portale specializzato nel porno amatoriale

Gli effetti dell’inchiesta giudiziaria che ha travolto French Bukkake si sono riversati su altri portali dell’hardcore, di maggiore peso rispetto alla piattaforma gestita da Pascal OP. Il primo soggetto a essere colpito è stato Jacquie et Michel, portale specializzato nel porno amatoriale che a partire dalla seconda metà degli Anni 10 si è proposto come un caso di successo. Ma a essere toccato è stato anche un colosso del porno industriale francese di qualità come il marchio Marc Dorcel, i cui avvocati hanno speso grandi fatiche a scrivere lettere di precisazione e rettifica a causa del coinvolgimento indiretto nella vicenda. Entrambi i portali sono finiti nella bufera per avere diffuso i video prodotti da Pascal OP, immediatamente cancellati dopo l’esplosione dello scandalo. Ma al di là del (tardivo) gesto riparatore rimane la questione del controllo sui contenuti che vengono messi in Rete. Un controllo che dovrebbe riguardare l’origine dei video, il consenso alla pubblicazione, l’assenza di costrizione al momento di riprendere le scene, gli eventuali filtri in materia di privacy e download, persino la moderazione dei commenti da parte degli utenti. Su questa linea di criticità è inciampato l’attore globale che più di tutti si è costruito una notorietà e qualche forma di rispettabilità durante questi anni, e che proprio durante la prima ondata della pandemia (primavera 2020) aveva costruito un percorso di istituzionalizzazione nei modelli di consumo globale: Pornhub, il colosso canadese controllato dalla società MindGeek.

I video con minori su Pornhub e la fuga di Visa e Mastercard

Già largamente menzionato dall’informazione generalista grazie alle sue indagini sui gusti dei pubblici nazionali in materia di generi hard maggiormente ricercati, il portale canadese ha vissuto un boom di consumi nei mesi più duri del confinamento da Covid, nella primavera 2020. Il tutto è avvenuto in linea con un generale incremento del porno virtuale e mediato, determinato dal combinato disposto di restrizioni ed eliminazione delle possibilità di relazioni sessuali occasionali. Senza timore di scadere nel cinismo, per Pornhub la pandemia è stata un’opportunità gigantesca. E a dimostrarlo sono state le vaste campagne promozionali che hanno messo gratuitamente a disposizione degli utenti, nei mesi più duri della pandemia, i contenuti che in tempi ordinari sono a pagamento. Pareva dunque che il leader fra i portali dell’hard globale fosse stato definitivamente de-stigmatizzato e si avviasse a entrare con qualche legittimità nell’arena dei consumi culturali di massa. Ma ad arrestare bruscamente questa traiettoria in ascesa ha provveduto un articolo di commento pubblicato dal New York Times nel dicembre 2020, cioè poche settimane dopo che in Francia era esploso il caso di French Bukkake. Il testo, firmato dall’opinionista Nicholas Kristof, chiedeva come fosse possibile che Pornhub tollerasse nei propri spazi la presenza di filmati che coinvolgono minori. Uno shock micidiale per il portale. Che è immediatamente costato la fuga di altri due giganti globali come Visa e MasterCard, non più disposti a offrire i servizi di pagamento elettronico a un soggetto dall’immagine improvvisamente sporcata. Da quel passaggio Pornhub non si è ancora del tutto ripreso, tanto più che la vicenda ha riproposto in misura amplificata il problema incontrato da Jacquie et Michel e da Dorcel.com con la pubblicazione dei video di Pascal OP: l’impossibilità di compiere un filtro di controllo sistematico sui contenuti immessi nei portali. Ciò che rende fragilissimo il sistema, specie in conseguenza del mutamento tecnologico e culturale che ha proiettato su internet l’arena cruciale dei consumi culturali tout court, non soltanto di quelli pornografici.

Produzioni a costo bassissimo a disposizione di chiunque

Non sono pochi, all’interno della stessa industria del porno, a scagliarsi contro l’ondata dell’hard amatoriale. Che poi, nella realtà, di amatoriale ha molto poco perché nella maggior parte dei casi si tratta soltanto di produzioni a costo bassissimo, quasi più basso della qualità. Ma il porno amatoriale è soltanto un epifenomeno. Esisteva ai tempi in cui la pornografia audiovisiva si spostava progressivamente dalle sale cinematografiche specializzate alla consumazione domestica grazie alla tecnologia vhs. Già allora si realizzava in incontro fra il mondo dello scambismo e il business dell’audiovisivo, legato quest’ultimo anche al fiorire di riviste specializzate come La coppia moderna e Fermo Posta. I consumatori prendevano a essere attori. L’avvento di internet ha profondamente ridisegnato l’equilibrio spostandolo ancora più in basso. Adesso quelle riviste sono cimeli che alimentano un mercato specializzato su ebay. E magari a comprarle sono gli stessi soggetti che per il porno non sarebbero più disposti a spendere un centesimo, perché tanto è quasi tutto gratuito nonché alla portata di chiunque. Minorenni compresi, cui basta dichiarare di essere maggiori di 18 anni per accedere a qualsiasi portale.

Soddisfatti i gusti più estremi, fino alle pratiche di soggiogamento e sottomissione

Una tale valanga di materiale disponibile ha determinato la pesante ristrutturazione del mondo dell’hard. Il porno industriale, quello delle produzioni di qualità popolato da attrici e attori efebici, annaspa perché vede ridurre drasticamente i margini di profitto. Come si può concorrere in un ambiente di mercato dove tutto è gratuito? Ma al tempo stesso si sono affermati soggetti di estrazione diversa, quelli che per distinte declinazioni propongono un porno più realistico perché vede al centro “la gente comune”. Un filone che, al contrario di quello industriale, si vede aprire ridotte e momentanee nicchie di mercato, da sfruttare fino a che si è capaci di intercettare i gusti di certi settori di pubblico. E poiché i settori di pubblico possono essere estremamente variegati, oltreché protetti dall’anonimato che è una condizione ambientale naturale della Rete, ecco che non ci si fa scrupoli a intercettare i gusti più estremi. Quelli che esigono anche la rappresentazione di modalità umilianti e violente della sessualità, e comunque forme di soggiogamento e sottomissione estremamente accentuate, o il coinvolgimento di soggetti “barely legal” in termini di anagrafe. E preso atto di questo panorama che corre verso la perdita di ogni filtro e controllo, è giusto chiedersi: ma davvero il mondo del porno è soltanto questo? Dobbiamo ritenere che sia tutto soltanto un fatto di sfruttamento, di esercizio di potere materiale e simbolico machista, uno dei territori in cui il dominio maschile è più inattaccabile?

C’è ancora un aspetto artistico e intellettuale in questo settore?

Ecco, rispetto a questi interrogativi bisognerebbe avere un atteggiamento più cauto. La pornografia è una forma espressiva molto complessa, a suo modo un’arte con una sua dimensione intellettuale profonda e ancora soltanto parzialmente esplorata. Quanto di interesse intellettuale vi sia in essa è testimoniato dall’esistenza di filoni accademici di studio, o di riviste d’assoluto spessore intellettuale come Porn Studies, edita da un gigante della pubblicistica accademica come Taylor & Francis. Se a margine di casi di cronaca nera come quello francese si cogliesse l’opportunità per avviare un dibattito sul rapporto fra pornografia e società, e sulle dinamiche attraverso le quali questo rapporto è mutato, sarebbe una gran cosa. Ma temiamo che non siano ancora mature le condizioni. E allora continueremo a mantenere undergoround il genere espressivo, e a permettere che soggetti della peggior specie vi si infiltrino.

@pippoevai