Pornhub: video di stupri sul web, la denuncia di 34 donne

Nuovi guai per Pornhub. Il famoso sito di contenuti hard, tra i più cliccati del web, è stato denunciato, insieme alla società MindGeek, da 34 donne in California per aver diffuso in rete alcuni video nei quali venivano stuprate. Quattordici di loro al momento della violenza sarebbero state addirittura minorenni. Per questa ragione, al colosso del porno viene contestato anche il reato di «traffico sessuale di minori».

Gli avvocati hanno precisato come l’attività di Pornhub «non sia pornografia, ma un’impresa criminale il cui modello di business si basa sullo sfruttamento a scopo di lucro di contenuti sessuali non consensuali». A caricare i video sul portale, secondo quanto riferito dalle vittime, sarebbero stati ex fidanzati o molestatori e sempre senza il loro consenso. Da qui deriva la richiesta di risarcimento del danno.