La popolazione mondiale ha raggiunto quota 8 miliardi

Per la prima volta nella storia, la popolazione mondiale ha raggiunto e superato quota 8 miliardi di unità. Lo ha certificato, martedì 15 novembre, il Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite.

La popolazione mondiale raggiunge gli 8 miliardi

I dati rilasciati dalle Nazioni Unite evidenziano come il tasso di crescita attuale sia il più basso dal 1950 (nel 2020 è stato inferiore all’1%). Le ultime proiezioni parlano di un incremento fino a 8,5 miliardi di persone nel 2030, che dovrebbero raggiungere quota 9 nel 2037. Le cause di un aumento demografico così repentino negli ultimi decenni (fino al 1800 il mondo contava meno di un miliardo di abitanti e sono bastati 12 anni per passare da 7 a 8 miliardi) sono da ricercare «in un graduale aumento dell’aspettativa di vita grazie ai progressi della sanità pubblica, nutrizione, igiene personale e medicina».

La lotta alla mortalità infantile ha infatti segnato notevoli successi, contando che nel 1950, ogni mille bambini nati, 220 morivano prima dei cinque anni mentre nel 2025 saranno meno di 40 ogni mille per scendere sotto quota 20 entro la fine del secolo. Anche i dati sull’aspettativa di vita hanno registrato consistenti miglioramenti: nel 1950 non si raggiungevano i 47 anni, prima della pandemia la cifra era vicina a quota 73 e, nonostante la temporanea inversione di tendenza, entro la fine del secolo le stime parlano di un’aspettativa di vita intorno agli 82 anni.

ONU: «Crescita pone sfide formidabili»

In occasione del World Population Day di quest’anno, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres aveva affermato che il raggiungimento del traguardo degli 8 miliardi di umani sulla terra avrebbe rappresentato un’occasione per celebrare le nostre diversità nel riconoscimento di essere un’unica umanità: «Meravigliamoci per gli sviluppi nel campo della medicina, che hanno aumentato l’aspettativa di vita e ridotto nettamente la mortalità infantile. Insieme alle celebrazioni, è necessario però ricordare che è nostra responsabilità prenderci cura del nostro Pianeta e riflettere su cosa possiamo ancora migliorare nel nostro impegno a favore degli altri».

La crescita demografica pone infatti delle «sfide formidabili» ai paesi più poveri, dove si concentra la maggior parte della popolazione. I paesi con i più alti tassi di fertilità tendono infatti ad essere quelli con il più basso reddito pro capite, fenomeno che riguarda soprattutto gli stati dell’Africa sub-sahariana.