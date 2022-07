A novembre la popolazione mondiale arriverà a 8 miliardi

Le Nazioni Unite prevedono che la popolazione mondiale raggiungerà gli otto miliardi il prossimo 15 novembre. La previsione del Dipartimento per gli affari economici e sociali dell’Onu sottolinea che la popolazione mondiale sta crescendo al ritmo più lento dal 1950. Allo stesso tempo, evidenzia che, mentre ci sono voluti centinaia di migliaia di anni prima che la popolazione mondiale crescesse fino a 1 miliardo, poi è cresciuta di sette volte in soli 200 anni circa.

La popolazione mondiale sta crescendo al ritmo più lento dal 1950

La crescita, spiega un report diffuso dalle Nazioni Unite, è stata guidata in gran parte dall’alto numero di persone che sopravvivono all’età riproduttiva ed è stata accompagnata da importanti cambiamenti nei tassi di fertilità, dall’aumento dell’urbanizzazione e dall’accelerazione della migrazione. La popolazione mondiale, spiega l’Onu, dovrebbe raggiungere 8,5 miliardi nel 2030 e 9,7 miliardi nel 2050. Il ritmo dell’aumento dovrebbe restare sostenuto fino al 2080, quando la Terra avrà circa 10,4 miliardi di abitanti. In seguito è previsto un rallentamento, che secondo le previsioni porterà la popolazione mondiale a 10,9 miliardi nel 2100.

L’India è pronta a sorpassare la Cina come Paese più popoloso

Nei prossimi decenni più della metà dell’aumento previsto della popolazione mondiale nei prossimi decenni sarà concentrato in otto Paesi, afferma il rapporto: Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Etiopia, Nigeria, Pakistan, Filippine, Tanzania e India, che già l’anno prossimo scalzerà la Cina come Paese più popoloso della Terra: una è poco sopra la soglia di 1,4 miliardi, l’altra poco sotto. Il raggiungimento degli 8 miliardi, «è un promemoria della nostra responsabilità condivisa di prenderci cura del nostro pianeta e un momento per riflettere su dove ancora non riusciamo a rispettare i nostri impegni reciproci», ha affermato il segretario generale Antonio Guterres.