Pontida, storia del raduno leghista: da Bossi a Salvini

Dopo due anni fermi a causa della pandemia, torna il 18 settembre il raduno di Pontida, appuntamento storico del popolo leghista sul “pratone” della Bergamasca. Un banco di prova per Matteo Salvini, che cade a una settimana esatta dal voto. Gli ultimi sondaggi disponibili davano la Lega dietro il M5s e al Nord cannibalizzata dall’alleato Fratelli d’Italia. O, forse, sarebbe meglio dire avversario interno viste le stilettate tra il segretario della Lega e Giorgia Meloni ormai proiettata verso la vittoria e Palazzo Chigi. Pontida 2022 è l’occasione per Salvini di riallacciare i rapporti con la ‘sua’ gente, riappropriandosi dei simboli della Lega delle origini che non gli ha mai perdonato fino in fondo la trasformazione personalistica e nazionale del partito e di aver abbandonato per anni la madre di tutte le battaglie: l’autonomia.

Dalle ampolle del Dio Po e il sacro suolo di Pontida ai rosari in piazza

Dire Pontida però significa dire Bossi. E fare i conti con il passato della Lega. Se Salvini brandisce rosari, crocifissi e madonnine, il Senatùr consacrava la propria battaglia politica a ben altre divinità. Sul Dio Po e il rito delle ampolle sul Monviso con annessa discesa in nave verso Venezia, su Alberto da Giussano, sul Sole delle Alpi e e sul sacro suolo di Pontida il Senatùr costruì il Pantheon pagano del partito almeno fino al 2012, quando le scope di Roberto Maroni fecero pulizia dopo gli scandali che coinvolsero Bossi, The Family e il suo cerchio magico. Poi è arrivato Salvini che è riuscito nell’impresa di risollevare la Lega dal 4 per cento al 30 (ora rischia di finire sotto il 12 per cento) e riportarla al governo da vicepremier e ministro dell’Interno con i pentastellati nel 2018. Una marcia trionfale interrotta durante l’estate del Papeete e del Mojito che portò alla fine dell’esperienza gialloverde. Anche quell’anno Salvini usò Pontida come termometro del suo appeal e per testare gli umori del Nord.

Il giuramento di Pontida e Alberto da Giussano, tra leggenda e storia

Ma perché Bossi elesse Pontida a “sacro suolo” padano? Bisogna tornare indietro alla nascita della Lega lombarda il 7 aprile 1167. Proprio nell’abbazia di Pontida, secondo la tradizione, i comuni di Milano, Lodi, Ferrara, Piacenza e Parma si allearono contro Federico Barbarossa. Per gli storici il giuramento sarebbe un falso storico, come del resto nutrono dubbi sull’esistenza stessa del simbolo leghista finito sulle spillette e sulle bandiere: Alberto da Giussano, il condottiero a capo dell’alleanza e protagonista il 29 maggio 1176 della battaglia di Legnano tra la Lega lombarda e l’esercito imperiale. Non si sa nemmeno più perché Bossi lo scelse come ‘mascotte’: c’è chi sostiene che lo avesse semplicemente visto riprodotto sulle biciclette di marca “Legnano” inforcate da Gino Bartali. Sul sito del produttore del resto si legge: «Già nel 1915 compare il guerriero, la spada al cielo nella destra, lo scudo nella sinistra, riproduzione del monumento ad Alberto da Giussano eretto a Legnano nel 1900».

La prima edizione nel 1990 e il giuramento degli eletti

Passando dalle leggende alla storia, si arriva al 25 marzo 1990 quando Bossi organizzò il primo raduno. All’epoca la partecipazione fu bassina. Il Senatùr però non si perse d’animo e due mesi dopo convocò gli 800 consiglieri comunali, provinciali e regionali eletti con la Lega Nord per farli giurare. Per la prima Pontida di governo bisogna aspettare il 1994 con l’entrata della Lega nell’esecutivo Berlusconi. Una parentesi durata pochi mesi visto che il 22 dicembre dello stesso anno Bossi staccò la spina prendendosi del «giuda, traditore, ladro con scasso e ricettatore di voti, personalità doppia, tripla e quadrupla» dal Cav. Tra le edizioni da ricordare rientra sicuramente quella del 1998 quando sul pratone Roberto Calderoli annunciò che avrebbe sposato Sabina Negri «con rito celtico». Al posto del druido a officiare le nozze pagane l’ex sindaco di Milano Marco Formentini. Anni dopo Negri raccontò che Formentini corse da lei preoccupato chiedendole come si sposavano i celti.

Le sconfitte elettorali e la malattia del Senatùr

La Pontida del 1999 fu particolarmente dura per Bossi, reduce da una serie di sconfitte elettorali (alle Europee la Lega non raggiunsero il 4,5 per cento). Ma anche allora il leader non si pianse addosso dando battaglia: «Voi, voi… Voi del “tutto e subito” non siete padani per niente», gridò dal palco. «Voi fanfaroni, pantofolai, chiacchieroni, padani dal freno tirato, voi che mi avete obbligato ad arrampicarmi sui vetri con la vostra padanità da strapazzo, voi… siete solo italiani in camicia verde». E ancora: «Posso andarmene ma se mi direte di restare mi costringerete a fare cose tremende: sbatterò via i dirigenti che hanno la gotta per troppe bistecche mangiate, obbligherò a lavorare i deputati, aprirò il movimento ai nuovi padani». Nel 2004 l’appuntamento saltò: pochi mesi prima, a marzo, Bossi venne colpito da un ictus. Tornò sul palco un anno dopo, provato ma ancora in grado di infiammare il suo popolo al grido di «Padania libera».

Dai guai giudiziari del 2012 al battesimo di Salvini

Nel 2012 cominciarono invece i guai giudiziari. Scoppiò come una bomba l’inchiesta sui 49 milioni, l’allora tesoriere Francesco Belsito venne indagato con le accuse di truffa ai danni dello Stato e riciclaggio per la sua gestione dei rimborsi elettorali che, tra il 2008 e il 2010, almeno secondo l’accusa sarebbero finiti investiti in diamanti in Tanzania e in fondi a Cipro. La Lega smise di essere il partito che combatteva contro «Roma ladrona». La scritta sul pratone bergamasco «Padroni a casa nostra» fu corretta in «Ladroni a casa nostra». Due anni dopo, nel 2014, sul pratone si celebrò il battesimo del nuovo leader Matteo Salvini che archiviò il passato combattivo del Carroccio. La Lega Nord era finita, il Sole delle Alpi tramontava e sorgeva l’astro del Capitano. Che oggi sul sacro suolo cerca la riconferma, tra delusi e nostalgici dell’era del Senatùr.