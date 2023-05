Ponte sullo Stretto, nuovo annuncio di Salvini: «Sarà transitabile nel 2032»

Il Ponte sullo Stretto sarà «transitabile nel 2032». Parola del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha parlato ai giornalisti dopo l’incontro con i sindacati, avvenuto in mattinata al Mit. Inevitabile l’argomento, visto che del Ponte sullo Stretto si è tornato a parlare ormai da mesi ed è un vero e proprio cavallo di battaglia del leader della Lega.

Salvini: «Il Ponte? Lo aspettano tutti da 50 anni»

Matteo Salvini si è presentato a margine dell’incontro dei sindacati soddisfatto: «È stata una mattinata densa di contenuti e concretezza, è l’inizio di un cammino e ci siamo riconvocati a fine giugno. L’entrata del nuovo Codice degli appalti che entrerà in vigore a luglio sia condivisa. Stiamo sbloccando i cantieri e tra Ferrovie e strade investiremo 50 miliardi nel 2023». Poi le parole sull’infrastruttura principe del suo mandato: «Il Ponte sullo Stretto di Messina è fondamentale e tutti lo aspettano da 50 anni e sarà transitabile nel 2032». Parole ripetute anche su Twitter: «Mattinata di confronto costruttivo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dove abbiamo incontrato i sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Al centro del tavolo la creazione di posti di lavoro, il Codice degli Appalti, la sicurezza sul lavoro, i cantieri trasparenti e veloci e le nuove infrastrutture, a partire dal Ponte sullo Stretto. Questo è l’inizio di un cammino, con l’impegno di rinnovare la convocazione nei prossimi mesi».

Le accuse dell’opposizione: «Sarà una macchina mangia soldi»

Già lunedì 8 maggio l’argomento Ponte era tornato in auge vista la nuova discussione alla Camera. Lunedì 15, infatti, si voterà la fiducia dell’esecutivo sul dl e poi, il giorno dopo, si arriverà all’esame finale. Le opposizioni hanno lanciato l’allarme sui costi, in rialzo rispetto al 2011 a causa del caro materiali. Si parla di circa 15 miliardi, ma Avs e Pd non sono d’accordo. Il vicepresidente della Commissione Trasporti, Roberto Morassut, in quota dem, intervistato da Radio Radicale ha attaccato il governo: «Il Ponte sullo Stretto si delinea come una macchina mangia-soldi, basti pensare che il decreto prevede una variazione dei costi dell’opera che potrà arrivare a circa 14 miliardi di euro, con la possibilità di ulteriori compensazioni che non si sa fino a quando e fino a dove faranno lievitare costi».