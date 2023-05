Ponte sullo Stretto, via libera dalla Camera alla fiducia sul decreto

Sì al Ponte sullo Stretto: nelle scorse ore è stato dato il via libera dell’Aula della Camera alla fiducia chiesta dal Governo sul decreto legge che prevede il riavvio della procedura per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, nel testo approvato dalle commissioni Ambiente e Trasporti. I voti a favore sono stati 206, i contrari 124, gli astenuti 5. Domani mattina è previsto il voto sul provvedimento che dovrà poi passare all’esame del Senato. Fiducia assicurata dunque, per il provvedimento che definisce l’assetto della Stretto di Messina Spa, la società incaricata dei lavori e di riavviare la progettazione.

Dalla Camera arriva il Sì al Ponte sullo Stretto

Il costo dell’opera, confermato dal ministero dei Trasporti negli scorsi giorni, si aggirerebbe attorno ai 13,5 miliardi di euro. Il limite è indicato nel Documento di economia e finanza e riformulato dal governo in seguito all’aumento dei prezzi dei materiali. Il WWF non ha nascosto la sua disapprovazione, ricordando, oltre l’importante impatto ambientale, il non trascurabile aspetto economico.

Le critiche dell’opposizione al Ponte sullo Stretto

Non solo il WWF, ma anche l’opposizione si è espressa in aula in maniera contraria: «L’unica reale motivazione di questo decreto», ha dichiarato Marco Simiani, capogruppo del Partito democratico in commissione Ambiente a Montecitorio, «che resuscita di fatto solo la vecchia Società costituita dall’ultimo governo Berlusconi per realizzare il Ponte, sono i possibili contenziosi che rischiano di arrivare ad un miliardo di euro. Dell’opera non c è traccia: il governo ha già infatti ammesso che non c’è un progetto, non è stata quantificata la spesa e soprattutto non ci sono i finanziamenti. Quando la destra abbandonerà gli spot elettorali per affrontare con serietà il problema del gap infrastrutturale del Sud del paese saremo pronti a confrontarci».