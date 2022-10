Ponte di Ognissanti, 10 milioni di persone in viaggio

Oltre dieci milioni di persone si metteranno in movimento per il ponte dell’1 novembre. A rilevarlo un’indagine di Cna Turismo e Commercio. Vacanzieri italiani, ma stranieri, senza dimenticare i proprietari di seconde case decisi a godersi l’ultimo sprazzo di caldo. La spesa complessiva a carico dei turisti sarà non inferiore ai tre miliardi di euro.

Ponte dell’1 novembre, numeri da pre-pandemia

Tra sabato 29 ottobre e martedì 1 novembre quasi tre milioni di turisti pernotteranno in strutture ricettive, alberghiere ed extra-alberghiere. Tra essi le prenotazioni indicano 1,8 milioni di stranieri (pari al 60 per cento del totale) e 1,2 milioni di italiani. Secondo le stime elaborate dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, tra il 28 ottobre ed il primo novembre le strutture ricettive italiane dovrebbero registrare 5 milioni di pernottamenti: 1,2 milioni in più dello scorso anno, che scontava ancora alcune limitazioni legate alla pandemia. Molti turisti stranieri allungheranno la loro vacanza rispetto al ponte di Ognissanti, tanto da raggiungere in media tra i tre e i quattro pernottamenti. Gli italiani, invece, in genere limiteranno la loro permanenza fuori casa al periodo del ponte, facendo registrare in media tra i due e i tre pernottamenti nelle strutture ricettive.

Tra le mete più gettonate citta d’arte e borghi

Dall’indagine emerge un tasso di occupazione dell’offerta analogo a quello rilevato per lo stesso periodo del 2019, dunque pre-pandemia. I turisti italiani e stranieri si dirigeranno prevalentemente verso le città d’arte, i borghi e le aree di interesse paesaggistico. Il tasso di occupazione delle strutture attive nelle città d’arte si attesta all’88 per cento. Meno intenso il flusso di prenotazioni verso le località marine, con una saturazione del 65 per cento, al netto delle chiusure stagionali degli esercizi ricettivi. Stesso trend per le località lacuali e di montagna che si attestano rispettivamente al 74 e al 73 per cento di occupazione.