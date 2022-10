Attacco al ponte di Crimea: l’FSB ha arrestato otto persone

Otto persone sono state arrestate nell’ambito delle indagini sull’attacco al Ponte di Crimea. Mentre altre 12 sono sospettate di essere in qualche modo coinvolte nell’esplosione. Lo ha reso noto L’FSB, il Servizio federale per la sicurezza della Federazione russa. Come riferito da Interfax si tratta di cinque cittadini russi e tre ucraini e armeni sospettati di aver partecipato alla preparazione dell’attacco.

Per l’FSB russo dietro l’attacco al ponte di Crimea c’è la regia dell’intelligence militare ucraina

Secondo i servizi russi dietro «l’attacco terroristico» al ponte di Crimea c’è l’intelligence del ministero della Difesa ucraino, il GUR, «il suo capo Kirilo Budanov e altri agenti». Gli inquirenti russi sostengono che l’ordigno esploso sul ponte fosse stato nascosto tra i pallet trasportati da un camion. Sempre secondo l’FSB, all’inizio di agosto, una bomba era stata inviata da Odessa in Bulgaria, da lì in Armenia, Georgia e infine in Russia. La stessa ricostruzione era stata data dal New York Times secondo cui a pianificare l’attacco al ponte simbolo del potere putiniano sarebbero stati i servizi di intelligence di Kyiv. Versione confermata anche da non meglio identificate fonti del governo ucraino al Washington Post.

La rappresaglia di Putin del 10 ottobre

La mattina dell’8 ottobre, un camion è esploso sul ponte di Crimea nello stretto di Kerch, distruggendo parzialmente la corsia per le auto e incendiando un treno che trasportava carri armati in transito sulla linea ferroviaria adiacente. Il bilancio è stato di quattro vittime. Per rappresaglia Vladimir Putin ha sferrato lunedì un attacco missilistico contro alcune città ucraine tra cui la Capitale Kyiv causando almeno 14 morti e più di 90 feriti. Secondo le stime di Forbes Ucraina, l’attacco russo del 10 ottobre, in cui sono stati lanciati 84 missili da crociera e sono stati utilizzati almeno 24 droni da combattimento, sarebbe costato a Mosca tra i 400 e i 700 milioni di dollari.