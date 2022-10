Perché il ponte di Crimea è così importante per Putin

La vendetta di Putin non si è fatta attendere. Dopo l’attacco al ponte di Crimea, Mosca ha reagito bombardando barbaramente Kyiv, Zhaporizhya e Leopoli. Secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine lunedì mattina le truppe russe hanno lanciato più di 80 missili, metà dei quali è stata abbattuta da sistemi di difesa aerea. I morti nella Capitale ucraina sarebbero otto.

Il ponte di Crimea, il gioiello di Putin costato quasi 4 miliardi di euro

Il ponte sullo stretto di Kerch, che collega la Russia alla Crimea, era costato 228 miliardi di rubli (quasi 4 miliardi di euro) ed è una delle infrastrutture più controllate al mondo. O meglio lo era fino a sabato. L’opera è uno dei simboli del regno putiniano e dell’annessione della Crimea. Putin infatti incaricò il ministero dei Trasporti di svilupparne il progetto all’indomani dell’annuncio di annessione del 2014. Lungo 19 km, doveva collegare le penisole di Taman e Kerch. I lavori furono affidati ad Arkady Rotenberg, amico di vecchissima data di Putin. Con il fratello più piccolo Boris, Arkady conosce lo zar dai tempi di San Pietroburgo, quando ancora la città si chiamava Leningrado. I due condividono infatti la passione per l’hockey e soprattutto per il judo. Il progetto venne completato in tempi record: a maggio 2018 Putin inaugurò le corsie per le auto a bordo di un autocarro KamAZ. Un anno e mezzo più tardi, invece, fu inaugurata la ferrovia. Il ponte da allora è una delle infrastrutture più protette della Russia. Controllato non solo via terra, ma anche sott’acqua e persino dallo spazio. Per dare un’idea, secondo i media di Stato, la sua struttura potrebbe resistere persino a un terremoto di magnitudo 9.

Così la propaganda ha celebrato la grande opera (non sempre con successo)

Il simbolo del potere putiniano e della presa della penisola ucraina non potevano essere celebrati da attori e pop star filo Cremlino. Il giorno dell’inaugurazione si tenne un concerto con Oleg Gazmanov, cantante conosciuto per le canzoni patriottiche e nazionaliste, e Dima Bilan rappresentante della Russia all’Eurovision Song Contest nel 2006. Un anno dopo, la band preferita da Putin, i Lube, registrarono una canzone dedicata proprio al ponte di Kerch. Nel novembre 2018 infine venne girato il docufilm Ponte di Crimea. Fatto con amore!, con la sceneggiatura della responsabile di Russia Today Margarita Simonyan, in prima linea nella propaganda del Cremlino anche dopo l’inizio dell’invasione dell’Ucraina, e la regia di suo marito Tigran Keosayan. Il film come ricorda Meduza fu però un flop clamoroso al botteghino.

Un’infrastruttura blindata ora controllata interamente dal FSB

Che ci possa essere Kyiv dietro l’esplosione non stupisce. Il ponte infatti è nel mirino ucraino fin dalla sua costruzione, mentre con l’invasione è diventato uno dei principali obiettivi dell’esercito come dichiarato lo scorso luglio anche dal generale Dmitry Marchenko. Tuttavia, almeno finora, la struttura era stata risparmiata perché «protetta da almeno due brigate missilistiche antiaeree, un paio di navi e un distaccamento permanente di forze aeree», aveva spiegato il consigliere di Zelensky Aleksey Arestovich. Le stesse forze russe avevano sottolineato la sua inattaccabilità e Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, definendo terroristiche le minacce ucraine, aveva ribadito come si trattasse di un’opera blindata. Prima dell’esplosione dell’8 ottobre, gli ingressi al ponte di Crimea erano sorvegliati su entrambi i lati da distaccamenti speciali della Guardia nazionale. I militari ispezionano le auto alla ricerca di esplosivi e di merci di contrabbando, tra cui carichi di droga. Il monitoraggio dei camion è invece svolto utilizzando sistemi speciali, una specie di raggi X. Evidentemente sabato qualcosa è andato storto. Il ponte stesso poi è dotato di telecamere per il controllo del traffico con un monitoraggio H24. Le guardie addette al controllo poi sono coadiuvate da agenti di frontiera del FSB, i servizi russi, e da squadre anti-sabotaggio anche subacquee. Ora la protezione è stata affidata completamente all’intelligence che è incaricata anche del controllo del gasdotto che da Krasnodar arriva in Crimea.

Le imbarcazioni anti sabotaggio, sub militari, trappole sonore e delfini addestrati

In acqua invece la protezione dell’infrastruttura è affidata a piccole imbarcazioni anti sabotaggio armate con mitragliatrici lanciagranate e persino sistemi missilistici. Le barche possono raggiungere una velocità di 50 nodi, oltre 90 km orari. Il ponte è poi puntellato con enormi pali in cemento che evitano alle imbarcazioni non identificate di avvicinarsi troppo. Sott’acqua esiste un monitoraggio costante di sub militari che ispezionano i pilastri. Grazie a sensori sonar, alle termocamere e al radar, è possibile rilevare una persona a una distanza di due chilometri e una nave a una distanza di tre chilometri. In caso i sabotatori aggirassero i subacquei, a 300 metri dal ponte scatterebbero trappole sonore che emettono suoni insopportabili per gli umani. Infine nella protezione del Ponte di Crimea sarebbero coinvolti anche delfini addestrati.

La spesa per la sicurezza del ponte nel 2022 toccherà i 2 miliardi di rubli

Veniamo al cielo. Si parte dal satellite Cosmos-K puntato sul ponte. Ci sono poi i caccia Su-27 e gli aerei da ricognizione anti sottomarino che regolarmente pattugliano l’area. Da terra i velivoli sono supportati dal sistema antiaereo S-400 Triumph. C’è poi il sistema radar della stazione Podsolnukh in Crimea, in grado di rilevare bersagli a una distanza di 450 chilometri, e della stazione Voronezh-DM, che copre una distanza di 6 mila chilometri. Una protezione imponente che secondo alcune stime di Bbc Russia nel 2022 costerà al governo oltre 2 miliardi di rubli (33 milioni di euro), tra appalti e contratti di vario genere. Secondo gli assicuratori, invece, il ripristino totale della viabilità costerà mezzo miliardo di rubli, poco più di 8 milioni di euro.