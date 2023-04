Ponte 25 aprile: 12 milioni di italiani in autostrada

Autostrade per l’Italia ha diramato le stime degli italiani in viaggio per il ponte del 25 aprile: ben 12 milioni di automobilisti si sposteranno in questo periodo e alcune giornate sono da bollino rosso.

I dati di Autostrade per l’Italia sul ponte del 25 aprile

La società Autostrade per l’Italia ha previsto un flusso di automobilisti enorme per il ponte del 25 aprile, 12 milioni di automobilisti, un numero incredibile anche se inferiore alle stime effettuate per Pasqua. Ad ogni modo, i principali movimenti sono attesi in uscita dalle grandi città verso Sud. Nel dettaglio, occhio alla situazione sulla A1 Milano-Napoli, sulla A14 Bologna-Taranto e dai grandi centri del Nord verso la costa ligure. Si prevede poi traffico intenso nella mattinata di sabato 22 aprile, giornata che segna per molti l’inizio del ponte del 25 aprile. I rientri invece sono previsti per domenica 23 aprile e per martedì 25 aprile. Per quanto riguarda il ponte del 1 maggio sono previsti flussi sostenuti dal primo pomeriggio di venerdì 28 aprile e nella mattina di sabato 29 aprile. Domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio ci saranno grandi flussi verso le città metropolitane visto che in molti faranno rientro dalle vacanze.

Le soluzioni adottate per favorire gli spostamenti

Visti i tanti automobilisti che si muoveranno per il ponte del 25 aprile, Aspi ha deciso di adottare alcune soluzioni per favorire gli spostamenti. Ad esempio, verranno rimossi ben 150 cantieri di ammodernamento lungo i principali tratti autostradali così da usare tutte le corsie disponibili. In questo modo, si dovrebbero evitare ingorghi e code, in particolar modo nell’area della rete ligure e lungo la dorsale adriatica. Le lavorazioni saranno sospese fino alla sera del 2 maggio. Resteranno operativi solo i cantieri inamovibili ma questi ultimi non dovrebbero rappresentare un problema per la circolazione. Inoltre, è stato predisposto il divieto di circolazione per i mezzi con peso superiore alle 7,5 tonnellate dalle ore 9 alle ore 22 nelle giornate di domenica 23 aprile, martedì 25 aprile, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio.