Ponte del 2 giugno, Confcommercio: 15 milioni gli italiani in viaggio

Saranno quasi 15 milioni gli italiani in viaggio per il ponte del 2 giugno. Spiagge, montagna o città d’arte, sono queste le mete dove le persone opteranno per trascorrere un weekend lungo o qualche giorno in più. Tanti ancora gli indecisi a causa delle previsioni meteo non molto favorevoli.

I dati di Confcommercio sul ponte del 2 giugno

La Confederazione per le imprese italiane e i professionisti ha stimato che gli italiani in questo lungo weekend spenderanno mediamente pro capite circa 400 euro. Le mete predilette, secondo la ricerca di Cna Commercio e Turismo, saranno le località marittime e le città d’arte, soprattutto al Sud e nelle isole principali per il mare e nel Centro-nord per i centri artistici.

Per il 36 per cento degli intervistati il mare è la scelta preferita, città d’arte e borghi totalizzano invece complessivamente un 27 per cento. In buona posizione anche la montagna, con il 14 per cento delle preferenze.

Altro dato interessante rilasciato da Confcommercio è che il turismo esperienziale basato sull’artigianato e agroalimentare verrà molto apprezzato. A prevalere saranno i turisti italiani, ma si prevede anche una presenza vasta di stranieri, dimostrando che l’interesse per l’Italia all’estero sta tornando ai livelli pre-Covid con margini anche di miglioramento rispetto a prima.

Le previsioni meteo

L’unica cosa che preoccupa gli italiani per questo weekend lungo sono le previsioni meteo. La giornata di venerdì 2 giugno inizierà con il sole e nuvolosità solo tra le Isole maggiori e l’estremo Sud, a causa di un vortice africano. Nel pomeriggio arriveranno temporali accompagnati anche dal vento, soprattutto nelle zone interne delle regioni del centro Sud. L’instabilità al Nord sarà meno accentuata ma sono probabili alcuni temporali, anche in Emilia Romagna. Di notte è previsto qualche rovescio o temporale sui settori prealpini del Triveneto, Lombardia e Piemonte.

Sabato 3 giugno la pioggia si presenterà al mattino tra Piemonte e Lombardia e anche nelle altre regioni. Pioggia anche al Sud, soprattutto nelle zone interne della Sardegna, dell’Appennino molisano, campano, calabrese e lucano. Domenica 4 giugno al centro l’instabilità sarà prevalentemente pomeridiana nelle zone interne, con possibilità di arrivare fino al litorale toscano. Le temperature potrebbero diminuire un po’ al Centro Nord.