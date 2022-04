Pomodori contro Macron: contestazione per il presidente a Parigi

La rielezione di Emmanuel Macron non è stata vissuta da tutti alla stessa maniera. Ne è un esempio quanto accaduto oggi a Parigi. Il presidente francese, infatti, era in visita al mercato di Cergy-Pontoise, nell’hinterland di Parigi, quando si è dovuto difendere da una pioggia di pomodori. Il lancio ha sorpreso il gruppo, sebbene Macron sia riuscito a non farsi colpire e abbia ricevuto l’immediato soccorso del servizio di sicurezza.

Pomodori contro Macron

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato protagonista di una mattinata complicata. Il leader dell’Eliseo non aveva in programma la visita al mercato di Cergy-Pontoise, che è stata decisa d’improvviso. Una sorpresa che non tutti hanno gradito. Nel video diffuso dalle televisioni francesi, si nota come Macron sia accerchiato da una fitta folla di persone, membri dei servizi di sicurezza e cittadini che si avvicinavano per congratularsi. All’improvviso, però, lo sfiora qualcosa: è un pomodoro, che si schianta su uno degli uomini del suo staff alle spalle. Immediata la reazione del gruppo, con il presidente ad abbassarsi e un ombrello nero a comparire per coprirne il capo.

La vittoria di Macron

Macron ha deciso di recarsi a Cergy per la sua prima uscita pubblica dopo la rielezione. Il piccolo Comune del parigino, infatti, è stato uno di quelli che lo ha sostenuto maggiormente, con il 76 per cento degli abitanti a preferirlo a Marine Le Pen. Ciò nonostante, lo spazio per la contestazione è stato trovato. Intanto nei giorni scorsi il presidente della Francia si è goduto la rielezione, arrivata domenica sera al ballottaggio con la leader dell’estrema destra francese. A congratularsi sono stati anche i capi di governo di tutto il pianeta, compresi Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, nonostante le loro nazioni, la Russia e l’Ucraina, siano impegnate nel conflitto che sta tenendo in allarme il mondo intero.