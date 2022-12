Una poltrona per due stasera su Italia 1: trama, cast e 5 curiosità

È la vigilia di Natale e, come da tradizione, va in onda Una poltrona per due di John Landis. Il grande classico delle feste è da anni protagonista del palinsesto tv e anche per il 2022 non mancherà il suo appuntamento. Stasera 24 dicembre, alle 21.20 su Italia 1, spazio dunque alla grande ironia di Eddie Murphy. Con lui l’ex dei Blues Brothers Dan Aykroyd, che divise la scena con il compianto John Belushi. La trama racconta la storia di due cittadini di Filadelfia di opposta estrazione sociale. Per un puro caso finiscono al centro di un esperimento sociale e si scambiano le vite, conoscendo ognuno le difficoltà dell’altro. Nel cast anche Jamie Lee Curtis e Ralph Bellay. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Una poltrona per due, trama e cast del film stasera 24 dicembre 2022 su Italia 1

La trama di Una poltrona per due ha come protagonisti Louis Winthorpe III (Dan Aykryod) e Billy Ray Valentine (Eddie Murphy). Il primo è un altezzoso agente di cambio per la prestigiosa azienda dei fratelli Randolph (Ralph Bellamy) e Mortimer Duke (Don Ameche) che conduce un’appagante vita fra svago e lavoro. Il secondo è invece un senzatetto insolente e imbroglione che medica la gente spacciandosi per un veterano del Vietnam. Le loro vite si incrociano per strada durante la vigilia di Natale e Louis, credendo di essere aggredito, fa arrestare Billy Ray.

All’episodio assistono proprio i fratelli Duke che, parlando di cosa spinga l’uomo verso la criminalità, decidono di dare vita a un esperimento sociale. Scambiano così le vite dei due malcapitati, offrendo un lavoro di spicco a Billy Ray e facendo crollare la carriera di Louis. Con il sostegno della prostituta Ophelia (Jamie Lee Curtis), quest’ultimo cerca di vendicarsi del senzatetto credendolo responsabile, ma dovrà presto ricredersi e collaborare con lui per avere indietro la sua vita.

Una poltrona per due, 5 curiosità sul film stasera 24 dicembre 2022 su Italia 1

Una poltrona per due, l’omaggio nella 15esima stagione de I Simpson

Il fascino e la fama del film di Landis hanno fatto breccia in numerosi altri film e serie tv, anche animate. È il caso de I Simpson, che hanno omaggiato il cult nel quarto episodio della 15esima stagione dal titolo Lunga sfiga alla regina. Nel corso della puntata Bart e Lisa, in preda a un delirio da zuccheri, incontrano due nobili che, come Randolph e Mortimer, scommettono un dollaro sul destino dei due ragazzi.

Una poltrona per due, la locandina del film di Landis mai realizzato

Nella stanza di Ophelia (Jamie Lee Curtis) campeggia la locandina di un film del regista mai realizzato, dal titolo See you next Wednesday. Non è un unicum, ma un particolare ricorrente in molte pellicole di Landis. Appare infatti sullo schermo in Un lupo mannaro americano a Londra, un suo cartellone fa capolino in The Blues Brothers e fa due camei persino nel videoclip della hit di Michael Jackson, Thriller, e ne Il principe cerca moglie.

"See You Next Wednesday" is a fake movie poster that appears in various incarnations in almost every John Landis film, e.g. Trading Places (1983), An American Werewolf in London (1981) pic.twitter.com/YBIODUymyi — Movie Details (@moviedetail) June 17, 2020

Una poltrona per due, il cameo di Jim Belushi, fratello di John

Dan Ayrkoyd, oltre al cult di Landis, ha legato la sua carriera alla performance per The Blues Brothers. Al suo fianco recitava John Belushi, compianto attore scomparso per overdose nel 1982. In Una poltrona per due compare il fratello di John, Jim, protagonista della celeberrima sitcom La vita secondo Jim. Qui è possibile vederlo durante la scena della festa sul treno mentre sbuca da un costume da gorilla.

Una poltrona per due, Murphy e Aykroyd non dovevano recitare nel film

Nelle intenzioni originali della produzione Eddie Muprhy e Dan Aykroyd non erano la prima scelta per i due protagonisti. Si optò infatti per Gene Wilder nei panni di Winthorpe e Richard Pryor per Billy. Quest’ultimo dovette rinunciare alla parte per un infortunio improvviso e, a quel punto, gli sceneggiatori e Landis presero in considerazione Eddie Murphy. Fu proprio lui a fare pressione affinché la parte di Winthorpe venisse assegnata a un altro collega, piuttosto che a Wilder, perché non voleva essere considerato un rimpiazzo nell’ormai celebre sodalizio artistico tra i due attori.

Una poltrona per due, nel cast anche il cantautore Bo Diddley

Non solo Jim Belushi. Nel cult di John Landis compare per un cameo anche il grande Bo Duddley, star del rock’n’roll, che recita nei panni del proprietario del banco dei pegni. Autore di oltre 50 album in studio, ha inciso brani immortali come I’m a Man, What Do You Love e Crackin’Up. Molti suoi singoli hanno avuto nuova vita nelle cover di artisti del calibro di Rolling Stones, Paul McCartney, Creedence Clearwater Revival e The Who.