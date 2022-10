La Polonia è decisa ad ottenere le riparazioni di guerra dalla Germania. I danni subiti durante l’occupazione da parte dei nazisti nel secondo conflitto mondiale, secondo una commissione parlamentare, ammonterebbero a 1.300 miliardi di euro. In occasione di un vertice tra i ministri degli esteri di Varsavia a Berlino è stata avanzata la richiesta. Polonia: «Vogliamo le riparazioni di guerra dalla Germania» Una commissione parlamentare ha compiuto un calcolo dei danni patiti dalla Polonia durante l’occupazione nazista nella Seconda Guerra Mondiale. E adesso la ‘parte lesa’ pretende che la cifra venga restituita: circa 1.300 miliardi di euro, che i polacchi sono decisi a ottenere come ‘riparazioni di guerra’ dalla Germania. Come già fatto in altre circostanze, i tedeschi contesteranno l’ammontare proposto. Dalla loro parte ci sarebbero una serie di trattati internazionali firmati negli ultimi 70 anni che avrebbero messo una pietra tombale su ogni pretesa legata ai danni di guerra. Tuttavia, a nome del governo di Varsavia, il ministro degli Esteri polacco Zbigniew Rau, ha avanzato la richiesta. Per «chiudere i dolorosi capitoli del passato e far sì che le nostre relazioni bilaterali siano basate su giustizia e verità».

Secondo Rau, la Germania dovrebbe risarcire i danni materiali e non materiali subiti dallo Stato polacco durante l’aggressione del settembre 1939 nonché nel corso degli anni di occupazione dei territori polacchi (fino all’anno 1945). Le riparazioni, ha seguito il ministro, dovrebbero riguardare sia le famiglie delle vittime, sia le istituzioni dello Stato, come le banche e i musei.

Rau ha poi aggiunto che la Polonia ha subito un “trauma” per mano tedesca nella seconda guerra mondiale e la conseguenza è «che questo limiti le possibilità di sviluppo della nazione polacca. Per questo il governo di cui faccio parte ha indirizzato la nota per risolvere questo problema. E noi speriamo molto in una buona collaborazione con il governo tedesco». Il portavoce del ministero degli Esteri polacco, Lukasz Jasina, ha spiegato che l’invio formale della nota avrà luogo in breve tempo.