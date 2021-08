Il Polo del lusso

Un viaggio al Polo Nord circondati dal lusso. Chissà se Umberto Nobile, ingegnere aeronautico italiano che nel 1926 sorvolò la calotta settentrionale a bordo del dirigibile norvegese Norge, avrebbe mai pensato che quella spedizione potesse dare vita a un vero e proprio business. A quasi 100 anni da quel primo viaggio, una nuova compagnia è oggi pronta ad accompagnare alcuni ricchi turisti al Polo Nord, per un’esperienza che si preannuncia tanto costosa quanto unica.

OceanSky Cruises, start-up svedese con sede a Stoccolma, intende infatti riportare in vita il brivido dell’avventura, sfruttando il supporto dei comfort e della sicurezza offerti dalla moderna tecnologia. A fornire il mezzo dovrebbe essere, secondo quanto riporta la Cnn, la società britannica Hybrid Air Vehicles (HAV), la quale ha creato l’Airlander, un dirigibile con 16 posti disponibili in otto cabine doppie simili a quelle degli hotel. L’equipaggio di bordo sarà invece composto da sette persone, fra cui persino uno chef. «Sarà come viaggiare in uno yacht», ha detto ai microfoni americani Carl-Oscar Lawaczeck, pilota svedese che ha ideato il progetto. «Se necessario, possiamo scendere a un’altezza di 100 piedi (30 metri circa), procedendo lenti come una bicicletta, per offrire ai nostri passeggeri uno scorcio degli habitat polari».

Fra le tappe, anche un picnic fra i ghiacci

La tratta partirà dalle isole Svalbard, già base delle spedizioni di oltre un secolo fa, e toccherà alcuni dei luoghi più significativi del Polo Nord sia in termini storici che naturalistici. Sarà infatti possibile fare una visita al North Pole Expedition Museum presso Longyearbyen, la città più popolosa delle isole, per ammirare attrezzatura e ricordi dei grandi esploratori del passato. Un viaggio di 36 ore totali fra andata e ritorno, con una pausa di sei ore per godersi un picnic proprio sulla calotta glaciale e ammirare, a distanza di sicurezza, la fauna locale.

«Non esiste posto di atterraggio più sicuro», ha proseguito Lawaczeck, che per anni ha pilotato gli aerei della compagnia scandinava SAS. «I venti del Polo Nord sono molto stabili e privi di raffiche o vortici». È probabile persino che non sia necessario fare uso di strumenti di ormeggio e ancoraggio, incontrando così il favore delle società ambientaliste. Obiettivo principale di Lawaczeck è infatti quello di «rendere sostenibile l’aviazione» senza deturpare il terreno e l’atmosfera del luogo. Per questo, i dirigibili di OceanSky Cruises saranno inizialmente dotati di propulsione ibrida e biocarburanti, con la speranza di passare quanto prima a un’alimentazione interamente elettrica.

Nei prossimi cinque anni nasceranno nuove tratte

Una sola nota negativa, il prezzo. Una cabina per due persone avrà il costo di 232.845 dollari. Insomma, non un viaggio per tutte le tasche. Nonostante ciò, tuttavia, OceanSky Cruises sta pensando di creare un vero business dei viaggi di lusso incentrato sui dirigibili. La compagnia ha infatti annunciato di voler dare vita a nuove tratte interurbane entro il 2025, fra cui i tragitti Belfast-Liverpool e Seattle-Vancouver, aumentando la propria flotta a 100 velivoli nei prossimi 10 anni. Non finisce qui. Si sta pensando anche di usare i dirigibili nel campo lavorativo, ad esempio servendo gli avamposti minerari o le strutture offshore.