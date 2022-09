Politici su TikTok, Emma Galeotti: «Non vi votiamo, non siamo così plasmabili»

Emma Galeotti commenta quanto accaduto su TikTok. Alla influencer di questo social non è passato inosservato l’arrivo di diversi esponenti politici in vista delle prossime elezioni. Tantissimi i nomi noti che hanno aperto un account, tra cui anche Silvio Berlusconi. La giovane ha spiegato quindi ai nuovi arrivati come funziona la piattaforma.

Il commento sulla politica su TikTok

«Politici sparite da questo social, avete Instagram, avete Facebook, non state qua, non c’entrate niente, fate proprio brutta figura. Pensate che la gente che mette like e commenti sia perché vi supporta? No, è perché vi pigliamo tutti per il cu*o carissimi. Magari qualcuno vi supporta anche, ma vi fermo subito. Non è che siamo così stupidi che ci basta un video su Tik Tok per votarvi perché è l’unica cosa che conosciamo. Cioè, date proprio l’idea di pensare che noi giovani siamo così plasmabili e rincoglioniti» spiega la tiktoker.

«Come se ci bastasse un video con delle scritte e delle musichette accattivanti e “boom”, voto per voi. Ripeto, l’unica cosa che possiamo fare se vi vediamo è prendervi per il cu*o. Quindi, se ci volete intrattenere, va benissimo. Però vi dico, non perdete tempo, perché secondo me potreste fare molto altro. Kisses» conclude.

La Tiktoker simbolo di una generazione

Originaria di Milano, la giovane ha 19 anni. Il suo account ha 602mila followers su Tik Tok e oltre 40 milioni di like. La ragazza ha anche commentato alcuni programmi elettorali. «Vi piace l’istruzione? Ma la conoscete la parola istruzione? Oppure vi piace l’esercito? Io dico ‘all in’ nell’istruzione. Anzi, se votate il mio partito, avrete 10 euro in più sulla prepagata, e potete usarli anche in droga, chiudo un occhio» spiega ironica.

La campagna elettorale su Tik Tok diventa quindi solo un modo per i giovani per prendere in giro la classe politica, rea di vederli solo come delle persone facili da plasmare.